"Ancona snodo chiave in Europa: missione a Bruxelles"

BRUXELLES (Belgio)

Infrastrutture e sviluppo regionale sono stati i principali temi affrontati a Bruxelles nella sede dell’Unione Europea nel corso di una missione congiunta Regione Marche e Svem, Società Sviluppo Europa Marche. Tra gli incontri programmati, la Regione Marche, con il presidente Francesco Acquaroli in collegamento da Ancona, e Svem, hanno avuto un importante confronto con Herald Ruijters, direttore della Dg Move mobilità e trasporti, sui temi delle infrastrutture e dello sviluppo regionale. "La nostra visione dello sviluppo infrastrutturale ben si inserisce nello sviluppo dei nuovi corridoi europei, che prevedono anche snodi regionali prioritari. Ancona, in questo, riveste un ruolo chiave". Il presidente della Svem Andrea Santori: "Abbiamo affrontato le priorità infrastrutturali relativamente ai progetti per lo sviluppo di porto, interporto e aeroporto, e poi rapportati ai piani di investimento europei". "L’incontro a Bruxelles – ha detto il consigliere Andrea Putzu – ci ha permesso di discutere, oltre che dello snodo chiave della connessione tra porto, aeroporto e interporto, anche a fronte dell’insediamento di un grande polo logistico, del piano relativo all’arretramento della ferrovia per portare l’alta velocità nelle Marche".