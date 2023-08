"Ancona: Sos clima, prevenire oltre che risarcire. Un milione alle PMI"

Emergenza climatica, in arrivo risorse per le piccole e medie imprese che necessitano di interventi di messa in sicurezza in seguito alle alluvioni di maggio e settembre. La Camera di commercio delle Marche ha emanato il bando "Eventi climatici" (domande dall’11 al 18 dicembre tramite sito) per sostenere i territori dei Comuni colpiti nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro, 79 in tutto, con uno stanziamento totale di 800mila euro. La misura, che potenzialmente interessa oltre 68mila imprese, è stata illustrata dal presidente della Camera di commercio, Gino Sabatini, insieme al prefetto di Ancona, Darco Pellos, al presidente di Anci Marche, Paolo Calcinaro, e alla presenza del deputato Mirco Carloni. "La dotazione, dopo l’intervento di Unioncamere, salirà a un milione a disposizione delle pmi per attrezzarsi contro possibili nuovi eventi meteo avversi, per prevenire più che per sanare", ha detto Sabatini. Tra gli interventi ammissibili, le barriere frangi-acque, strutture per elevare materiali e macchine, serramenti a tenuta stagna antiallagamento, sistemi di canalizzazione e recupero dell’acqua, attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra e fango, generatori elettrici, sistemi di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell’ambiente oltre le previsioni di legge e anche spese di assicurazione per danni da eventi climatici.

"Questo tipo di emergenze – ha ricordato Pellos – rischiano di divenire strutturali in presenza di un cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti. Il regime de minimis del bando consente di concedere contributi che arrivino a tutte le realtà del sistema imprenditoriale. I nostri imprenditori non hanno esitato a riaprire i cancelli di fabbriche e strutture agricole appena trascorsa la prima emergenza. La loro capacità di rialzarsi merita questa nuova scelta di Camera Marche". Calcinaro ha poi fatto un parallelo tra i territori alluvionati e quelli colpiti dal sisma, entrambi a rischio di spopolamento e delocalizzazione delle imprese. "Non possiamo permetterlo – ha detto –, rischiamo di rimanere con bellissimi borghi fantasma". Il bando interessa nella provincia di Ancona 35 Comuni e oltre 23mila imprese, a Macerata 27 Comuni e oltre 18mila imprese, a Pesaro-Urbino 17 Comuni e quasi 26 mila imprese. È consultabile sul sito della Camera di Commercio www.marche.camcom.it nella sezione Bandi e contributi.

A margine dell’incontro, Carloni ha informato su tre importanti novità, che riguardano la logistica e i trasporti: l’approvazione del progetto esecutivo per la galleria della Guinza E78 (la gara sarà pubblicata l’11 agosto, dopo quarant’anni di attesa); l’affidamento (la prossima settimana) all’operatore dei voli daper Falconara sulle tratte per Milano Linate, Roma e Napoli; la gara per l’aggiudicazione, entro la fine di ottobre, dei lavori sulla linea Orte-Falconara.

Ilaria Traditi