Andrea Papi sbranato dall’orso? Diretta e ultime notizie. La mamma: tragedia annunciata

Bologna, 7 aprile 2023 – Sono attesi i risultati dell’autopsia sul corpo di Andrea Papi per capire se la sua morte è stata causata veramente dall’aggressione di un orso o se, invece, si tratta di un altro animale selvatico. Il runner di 26 anni, che si era laureato all’Università di Ferrara in Scienze motorie, è stato trovato morto di notte nel bosco, poco distante dal paese di Caldes, in Val di Sole (Trentino). Il suo corpo era dilaniato.

Era uscito di casa per un’escursione, vista la sua passione per lo sport e la montagna: era partito da Caldes diretto verso la malga Grum, a 1.500 metri di altitudine. Ma sulla via del ritorno sarebbe stato aggredito da un animale e trascinato in mezzo alla natura per un centinaio di metri, come riporta anche il quotidiano L’Adige. È il giornale locale a riportare le parole sconcertate, ma anche risentite della madre del ragazzo: “Hanno voluto un morto? Adesso ce l’abbiamo”, ha detto Franca Ghirardini. Rabbia e dolore anche da parte del paese (400 persone in tutto): “Qui attorno ci sono undici orsi e tre lupi”. Tutti, insomma, temevano che prima o poi una tragedia del genere si sarebbe verificata.

"Quando è partito per la montagna, l’ho salutato e gli ho detto ‘Ti voglio bene, ci vediamo a cena’”, riporta invece il Corriere dell’Alto Adige. “Era un ragazzo d’oro, quando aveva tempo andava a camminare con i suoi bastoncini”.

Il quotidiano racconta le fasi di soccorso dopo che la mamma e la fidanzata di Andrea, Alessia Gregori, hanno dato l’allarme visto che il giovane che doveva tornare per cena non si faceva vedere. Il corpo è stato trovato alle 3 del mattino, dopo che i cani molecolari hanno fiutato la traccia dopo ore di ricerca. In campo c’erano centinaia di uomini (tra vigili del fuoco, soccorso alpino, Croce rossa e così via). Prima il ritrovamento di una borraccia con gocce di sangue, poi il bastone e lo zainetto più a valle.

La Procura ha aperto un’inchiesta, mentre ieri il governatore Fugatti ha avvisato il governo.

