Anguilla, l’incredibile viaggio di 9mila km per riprodursi: “Una specie da salvare”

Comacchio (Ferrara), 10 maggio 2025 – Una migrazione lunga 9mila chilometri senza nutrirsi, fino al Mar dei Sargassi dove si riproducono a oltre mille metri di profondità. Un viaggio unico al mondo e qualsiasi alterazione delle condizioni ambientali può comprometterlo in modo irreversibile”.

Protagoniste indiscusse sono le anguille dell’Adriatico, per questo è fondamentale salvare l’anguilla europea (Anguilla anguilla) che è in forte declino: negli ultimi trent’anni è diminuita fino al 90%, a causa di una serie di fattori, tra cui la pesca illegale, i cambiamenti climatici, le alterazioni delle correnti oceaniche, la perdita di habitat e la pressione crescente di specie invasive come il granchio blu e il pesce siluro.

Nonostante la gravità della situazione, emergono segnali positivi. In Emilia-Romagna, dopo oltre dodici anni di monitoraggi, si registra un aumento di giovani anguille (cieche) nei corsi d’acqua, un dato che suggerisce l’efficacia delle misure europee di tutela e delle attività di ricerca e sensibilizzazione condotte in ambito locale e internazionale.

L’Università di Bologna, ad esempio, ha sviluppato un’app per il monitoraggio delle anguille, che viene utilizzata in tutta Europa per raccogliere dati sullo stato delle popolazioni. "Tutte le volte che parlo ai miei studenti del ciclo vitale dell’anguilla rimangono incantati – ha spiegato Oliviero Mordenti, docente di Acquacoltura presso l’Università di Bologna nell’intervento alla conferenza Le Valli di Comacchio e la cultura dell’anguilla, presso l’ Arena Slow Fish Masaf a Genova –. E non meno incantati siamo noi studiosi".

"Le ragioni di questo calo sono molteplici – piega il professor Mordenti – dal cambiamento climatico al vasto commercio illegale di cieche che da Francia e Spagna, in particolare, vanno ad alimentare il mercato asiatico, dove l’anguilla europea (Anguilla anguilla) è ritenuta una vera prelibatezza. Non stiamo parlando di numeri irrisori. Si stima che una percentuale compresa fra il 50 e il 60% finisca sui mercati asiatici, in particolare il mercato giapponese, dove vengono vendute a peso d’oro. Il prezzo di un chilo di cieche, sul mercato legale può oscillare tra i 500 e i 700 euro al chilo. In Asia si arriva fino a 10.000, 12.000 euro…”.

Come se non bastasse, poi, l’anguilla ha anche altri estimatori: il granchio blu e il pesce siluro sono entrambi ghiotti di questa ‘specialità’. Oltre a questo, c’è il cambiamento climatico, e ci sono le variazioni delle correnti oceaniche, che possono compromettere il successo di un viaggio che ha un che di sorprendente, che è davvero un unicum. Ecco perché studiarle è così difficile”.

Il Presidio Slow Food dell’anguilla marinata delle Valli di Comacchio rappresenta un perfetto esempio di come scienza, tradizione e sostenibilità possano lavorare insieme per la conservazione della specie. Creato per proteggere una pratica artigianale antica, oggi il Presidio tutela sia la pesca sostenibile dei lavorieri sia la lavorazione artigianale dell’anguilla, unendo l’approccio scientifico con il rispetto delle tradizioni locali. Un modello integrato che rappresenta il risultato del lavoro congiunto tra pescatori, ricercatori e istituzioni. Un’alleanza fondamentale per il futuro della pesca.