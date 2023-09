Apertura caccia 2023, quando in Emilia Romagna e Marche. Le regole

Bologna, 2 settembre 2023 - Da oggi nelle Marche e da domani in Emilia Romagna parte la preapertura della caccia. Torneranno quindi come ogni anno a dirsi, nei giorni consentiti dai calendari regionali, gli spari dei cacciatori nelle colline e nei campi in cui si potrà farlo.

Nelle Marche la preapertura è iniziata oggi, e proseguirà solo per pochissime specie e in alcuni giorni finché il 17 settembre non verrà aperta la caccia regolare.

In Emilia Romagna si potrà cacciare solo di giovedì e domenica la fauna migratoria inserita in elenco. La fauna vagante potrà invece essere cacciata con l'apertura della stagione da domenica 17 settembre.

Caccia, l'Italia 'larga' sulle preaperture rispetto all'Europa

L'Ente nazionale protezione animali ricorda che con la preapertura i cacciatori "possono massacrare per divertimento alcune specie di avifauna, tra l'altro ancora nella fase della dipendenza dei piccoli dai genitori. Le preaperture sono solo un ulteriore regalo ai cacciatori elargito da lobby politiche sempre in cerca di consensi, mettendo in pericolo il già precario stato di conservazione di moltissime specie, che sono in ulteriore sofferenza dopo un'estate caratterizzata da eventi climatici estremi che hanno causato la morte di milioni di animali selvatici". Secondo Enpa "gli amministratori pubblici sono venuti meno all'obbligo prioritario di tutela della fauna anche a costo di mettersi contro l'Europa. Infatti, neanche la procedura Pilot 2023/10542 aperta da Bruxelles contro l'Italia, che potrebbe sfociare in una procedura d'infrazione con conseguente condanna della Corte di Giustizia Europea, ha fermato le Regioni. L'elenco delle contestazioni che l'Europa muove al nostro Paese - prosegue Enpa - riguarda, tra l'altro, il mancato rispetto del divieto di utilizzare munizioni al piombo nelle zone umide e gli spari agli uccelli in migrazione e a ben 21 specie in cattivo stato di conservazione, in particolar modo la Tortora selvatica, il Combattente, e molti altri". Ma il numero di cacciatori in Italia ogni anno è in calo.

La condanna del Wwf: "Nonostante la legge n. 157/92, che tutela la fauna selvatica e disciplina la caccia, indichi la terza domenica di settembre come data di apertura generale della stagione venatoria, la cosiddetta preapertura, ovvero l`apertura anticipata della caccia prevista in via eccezionale dalla stessa legge, è ormai diventata la normalità - condanna Wwf Italia in una nota - un regalo delle Regioni ai cacciatori. La preapertura rappresenta un grave problema sia per le specie dichiarate cacciabili, sia per quelle protette, se si considera che nel mese di settembre alcune sono ancora in fase di nidificazione e i cieli sono attraversati da migliaia tra falchi, cicogne, ma anche piccoli uccelli come le rondini, che dall`Europa si spostano in Africa per lo svernamento".

Come diventare cacciatori

Il percorso per ottenere la licenza di caccia infatti non è rapido e veloce, prevede diversi passaggi, alcuni requisiti e non poche spese. Gli aspiranti cacciatori devono sottoporsi a una visita medica che li dichiari idonei all'uso delle armi. Devono sostenere un esame scritto e orale sulla legislazione vigente, sul riconoscimento delle specie e sull'uso del fucile. Spesso è necessario frequentare un corso per prepararsi al meglio per tale esame. Devono poi frequentare un ulteriore corso per il maneggio delle armi e conseguire un punteggio minimo presso un campo di tiro al bersaglio per avere l'ok definitivo.

Adempiuti tutti questi obblighi, compresi i relativi pagamenti, ogni anno i cacciatori devono versare le quote per l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia, le tasse governative, quelle regionali e stipulare un'assicurazione obbligatoria.