Ariston, Inaugurato un nuovo stabilimento di 10mila metri quadri in Veneto

Ariston ha inaugurato un nuovo stabilimento di Thermowatt Professional da oltre 10mila metri quadri per la produzione di componenti elettriche in Veneto a Follina (Treviso). Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che Thermowatt, fondata a inizio Anni 50, è oggi il principale produttore di termostati e resistenze elettriche per il settore degli scaldacqua a livello mondiale ed è tra i leader nella produzione di elementi riscaldanti per pompe di calore, elettrodomestici, applicazioni professionali e industriali. Un patrimonio industriale che si è arricchito nel 2013 con l’acquisizione di DhE, oggi Thermowatt Professional, nata nel mondo della refrigerazione, che ha progressivamente sviluppato competenze nell’industria della ristorazione e del catering e in altri settori. "Le radici di Ariston Group sono italiane e l’Italia continuerà ad essere protagonista del nostro futuro" ha affermato il presidente esecutivo Paolo Merloni sottolineando che "Thermowatt contribuisce attivamente alla crescita del gruppo e il suo business è estremamente coerente con il nostro impegno per la sostenibilità, basti pensare al ruolo strategico dell’elettrificazione per la decarbonizzazione". "Poter contare su componentistica di produzione propria, inoltre - conclude - rappresenta per noi un vantaggio competitivo notevole, che siamo determinati a sviluppare".

Con il nuovo impianto inoltre Thermowatt Professional aumenta la propria capacità produttiva continuando a far leva sui propri "valori distintivi di tecnologia, qualità e servizio al cliente", ha aggiunto Marco Conti, vicepresidente esecutivo Componenti del gruppo e ad di Termowatt. Ariston Group è un leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Nel 2022, con l’inclusione pro-forma di Wolf-Brink, il gruppo ha registrato un fatturato di circa 3,1 miliardi di euro. Ariston Group conta oltre 10.000 dipendenti, 28 siti produttivi e 30 centri di ricerca e sviluppo in 5 continenti. E’ quotata su Euronext Milan.