Artigiani e imprese: sfida alla crisi "Più ricavi, ma meno occupati"

Gli artigiani e le micro e piccole imprese delle Marche non si sono arresi. Di fronte alle difficoltà di un anno difficile hanno saputo reagire, aumentando fatturato e investimenti. Lo certifica il Rapporto TrendMarche, presentato ad Ancona da Cna e Confartigianato, in collaborazione con Intesa SanPaolo e le Università Politecnica delle Marche e Carlo Bo di Urbino. Importante per il sostegno alle imprese il contributo della Regione con bandi e progetti finanziati col Pnrr e i fondi strutturali europei 2021-2027.

"L’incremento dei costi energetici e delle materie prime, il ritorno dell’inflazione e il conseguente aumento del costo del denaro, la necessità di nuove competenze nei campi della sostenibilità ambientale, della transizione energetica e della digitalizzazione, l’incertezza delle norme hanno messo a dura prova resistenza e competitività di artigiani e micro e piccole imprese", hanno detto i presidenti regionali di Confartigianato, Emanuele Pepa, e della Cna, Paolo Silenzi. Il 70,6% del campione di imprese consultato dal focus di Trend ha affermato che il principale problema affrontato nel 2022 ha riguardato i costi delle materie prime, il 58,8% ha lamentato l’aumento dei costi energetici. Costo del denaro e inflazione hanno frenato il 30% delle imprese, mentre il 20,6% ha riscontrato problemi nella disponibilità di materie prime e il 16,2% nella reperibilità di lavoratori specializzati.

E come hanno reagito gli imprenditori per essere competitivi sui mercati? "Il 56,9% ha migliorato prodotti e servizi – hanno spiegato Gianluca Gregori, rettore della Politecnica, e Ilario Favaretto, prorettore dell’Università di Urbino –. Il 43,1% ha tagliato i costi aumentando l’efficienza produttiva, il 30,8% ha effettuato investimenti in innovazione e il 20% ha adottato strumenti manageriali di controllo". Gli interventi hanno portato in un anno i ricavi di artigiani, micro e piccole imprese a salire del 9,4%. "In aumento nell’ultimo anno anche gli investimenti (+23,4%) – hanno aggiunto Gregori e Favaretto –. Tra i settori, in calo i ricavi del sistema moda (-6,8%), ma non quelli del calzaturiero (+25,3%). Aumentano i ricavi nella meccanica (18,9%), negli alimentari (+8,3%), nei servizi alla persona (+21,3%), attività immobiliari (+11,2%), trasporti (+10,7%). In controtendenza il legno-mobile con un calo del 9,8%".

Purtroppo, non tutte le imprese hanno saputo affrontare gli ostacoli di un anno difficile. Tra maggio 2022 e maggio 2023, le imprese in attività sono diminuite di 4.681 unità. A pagare la crisi soprattutto commercio (-1.894 imprese), agricoltura (-1.218), costruzioni (-685) e manifatture (-677). Ciò ha comportato un calo di 8.405 occupati tra il primo trimestre 2022 e lo stesso periodo del 2023. In particolare, il sistema manifatturiero ha perso 6.619 lavoratori, i servizi 9.990 e l’agricoltura 629. In crescita commercio, alberghi e ristoranti (+5.680), costruzioni (+3.154).

"Anche alle prese con complessità derivanti dal quadro macroeconomico, il tessuto economico delle Marche dimostra dinamicità e capacità di reazione – ha detto Vincenzo De Marino, direttore commerciale retail Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Come prima banca della regione siamo al fianco delle imprese, mettendo a disposizione strumenti per affrontare le emergenze e sostenendo gli investimenti. A oggi abbiamo sostenuto con circa 170 milioni gli investimenti delle imprese finalizzati a obiettivi di sostenibilità socio-ambientale. Tra i fattori della competitività, inoltre, la presenza di filiere corte e ramificate, che garantiscono continuità e certezza delle forniture: abbiamo siglato 22 programmi di filiera in regione, per facilitare l’accesso al credito delle imprese che ne fanno parte, coinvolgendo circa 350 fornitori per un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro".