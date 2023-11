Ascoli, il piano di rilancio dopo il sisma

Ascoli come modello di rilancio per i borghi delle aree interne colpite dal sisma. Il primo "Piano città" consentirà al capoluogo di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, è proposto dall’Agenzia del demanio e volto a favorire una crescita sociale, economica e culturale. Un punto di partenza per una visione urbana innovativa capace di rendere la città più attrattiva per giovani, turisti, imprenditori. Ieri mattina, nella sala della Vittoria della pinacoteca, a firmare l’accordo quadro sono stati il sindaco Marco Fioravanti, il governatore Francesco Acquaroli, il commissario straordinario Guido Castelli, il direttore dell’Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme, i rettori dell’Università di Camerino e della Politecnica delle Marche, Graziano Leoni e Gian Luca Gregori. "Inizia un percorso finalizzato a raggiungere un sistema per connettere attorno ai beni dello Stato la vita dell’intera città – ha detto Dal Verme –. Valorizzeremo il patrimonio rendendolo più efficiente, autonomo dal punto di vista energetico, più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, restituendo alla collettività beni fruibili, che creino connessioni, integrazioni di servizi, luoghi di socializzazione". La firma è avvenuta alla presenza dei sottosegretari Lucia Albano ed Emanuele Prisco. L’accordo prevede l’avvio di un progetto di sviluppo dei territori dell’Appennino centrale piegati dal terremoto del 2016, promuovendo un processo di ascolto e coinvolgimento, per individuare esigenze, istanze, necessità, potenzialità e in grado di rispondere a criteri innovativi di sostenibilità energetica e ambientale. "Questo piano è la prima, concreta attuazione di una strategia in cui la ricostruzione si integra in un progetto più ampio di ridefinizione delle funzioni urbane della città", ha detto Castelli. Una strategia condivisa anche dalla Regione Marche e dal governatore Acquaroli. "Abbiamo un potenziale enorme – ha spiegato –, ma dobbiamo essere bravi a portarlo avanti con una visione unica. In questo andremo avanti tutti uniti e verso la stessa direzione".

Massimiliano Mariotti