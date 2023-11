Assemblea Confindustria con Valentini e Bonomi

All’assemblea di Confindustria Fermo – il 1° dicembre al teatro dell’Aquila – si parlerà di made in Italy con Valentino Valentini (foto), viceministro delle imprese e del made in Italy, e col presidente nazionale Carlo Bonomi. Ne dà notizia Fabrizio Luciani, presidente Confindustria Fermo. "Il calzaturiero è primo distretto per export delle Marche ma dobbiamo crescere in altri comparti".