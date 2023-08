Assunzione di postini Selezione aperta

Assunzioni in arrivo in Emilia Romagna, dove Poste Italiane è alla ricerca di portalettere per un contratto a tempo determinato. Per candidarsi, entro il 4 settembre, è sufficiente il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102110. Patente obbligatoria.