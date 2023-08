Assunzioni, cresce la richiesta Ma troppi i profili irreperibili

di Vittorio Bellagamba

ANCONA

Nel mese di agosto le previsioni di assunzioni da parte delle aziende marchigiane sono pari a 7.150. Le assunzioni appaiono in netto aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con una crescita pari a +490 unità. Non mancano, però, le difficoltà per le aziende che intendono assumere personale.

Infatti, l’incidenza del numero delle assunzioni di difficile reperimento è pari al 49,9%, quindi, quasi un lavoratore su due è introvabile nelle Marche sulla base delle caratteristiche richieste dalle imprese. La percentuale di difficile reperimento registrata nelle Marche risulta essere superiore alla media nazionale che si attesta al 47,5% e rispetto anche alla media del centro Italia che si attesta al 45,5%.

Analizzando la situazione relativa alla distribuzione territoriale delle assunzioni emerge il 31,1% è la quota relativa alle aziende della provincia di Ancona, seguita dal 25,6% relativa alla provincia di Pesaro Urbino, 19,8% che è la quota relativa alla provincia di Macerata, ad Ascoli è il 15,1% mentre a Fermo è dell’8,4%.

Nel mese di agosto, ovviamente, è l’industria del turismo che richiede molti dipendenti con una quota del 22,6%. Basti pensare che sono 1.550 le previsioni di assunzioni di addetti solo nelle attività di ristorazione.

Rilevante è l’ammontare delle assunzioni prevista anche dalle altre realtà del settore terziario molte delle quali legate proprio al comparto turistico e le previsioni di assunzione sono pari al 26,3%.

Il numero più rilevante di assunzioni, comunque, rimane quello delle aziende del settore manifatturiero dove il 30,3% delle aziende prevede di assumere nel mese di agosto.

Nel comparto edile le aziende che prevedono di aumentare gli organici sono il 10,2%.

A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di agosto. I ricercatori di Unioncamere e Anpal hanno anche analizzato quelle che sono le previsioni di assunzioni da parte delle aziende delle Marche nei prossimi tre mesi.

Nella nostra regione nel periodo compreso tra agosto e ottobre 2023 si prevedono assunzioni per 32.180 addetti. Anche in questo caso le assunzioni saranno di gran lunga superiori a quelle rilevate nello stesso periodo dello scorso anno. Infatti, l’incremento del numero delle assunzioni sarà pari a +390 addetti rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Generalmente è in aumento anche la domanda di lavoratori immigrati. Tra i settori che ricorrono maggiormente alla manodopera straniera si segnalano: i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, i servizi operativi di supporto a imprese e persone, l’alimentare, le costruzioni e la metallurgia.