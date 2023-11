Aumento di capitale per il Banco di Lucca e del Tirreno – del gruppo La Cassa di Ravenna – da 21.022.266 a 41.017.496 euro con l’emissione di 376mila azioni del valore nominale di 53,18 euro ciascuna. Ok all’unanimità dagli azionisti. "Si è ritenuto opportuno procedere all’aumento di capitale – dice l’istituto – a seguito del progressivo aumento del numero di clienti" (in foto, Antonio Pautelli, presidente della Cassa di Ravenna spa).