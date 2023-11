L'aurora boreale incanta: quando può tornare

Macerata, 6 novembre 2023 - Lo spettacolo dell'aurora boreale incanta anche il Maceratese: domenica sera in tanti si sono attrezzati per immortalare il fenomeno, rarissimo da ammirare in Italia. Tra chi è riuscito a catturare in uno scatto l'aurora boreale, anche il fotografo di astri e appassionato di astronomia Cristian Fattinnanzi: "È stato emozionante - racconta -, da casa mia Montecassiano, guardando in direzione nord, sono riuscito a riprendere il fenomeno con scatti da 10 secondi ogni 20 secondi dalle 21.30 alle 23 circa, è stato qualcosa di speciale, soprattutto considerando che non si può ammirare quasi mai in Italia e in particolare modo al Centro e al Sud della penisola, dove si manifesta ancora più di rado. Qualche volta capita in Trentino. Di certo non succede tutti i giorni fotografare l'aurora boreale da casa propria. Comunque, stasera potrebbe verificarsi ancora, anche se sarà difficile vederla nel caso in cui il cielo dovesse essere nuvoloso”.

L'aurora boreale vista da Montecassiano (foto Cristian Fattinnanzi)

La spettacolare aurora boreale spiegata dall'esperto

Per chi vuole monitorare la situazione per sapere quando si può vedere meglio l'aurora boreale, si può consultare questo sito e una volta dentro cliccare su 'previsioni aurora'. Il sito fornisce i dati relativi all'attività geomagnetica in tempo reale. "Più i colori vireranno verso il giallo, l'arancione e il rosso e più l'area sarà estesa verso sud, meglio si vedrà l'aurora", spiega Fattinnanzi.

Tanti gli scatti di appassionati e fotografi improvvisati anche da Macerata città e dintorni, specialmente lungo la costa.