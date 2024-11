Aurora, martedì i funerali della 13enne morta cadendo dal balcone a Piacenza

Piacenza, 4 novembre 2024 – Sono stati fissati i funerali di Aurora, la 13enne morta dopo essere caduta dal balcone lo scorso 25 ottobre: dell’omicidio è accusato il fidanzato di 15 anni, ora in carcere. La cerimonia si terrà domani alle 15, nella cattedrale di Piacenza: i famigliari hanno chiesto riservatezza, e non sarà possibile scattare fotografie o effettuare riprese all’interno dell’edificio.

Palloncini bianchi davanti alla scuola di Aurora

Anche il Comune si stringe attorno al cordoglio per Aurora: è stato proclamato il lutto cittadino per domani, dalle 15 alle 16.30. Sin dalla mattina, le bandiere degli edifici pubblici saranno issate a mezz’asta. Allo stesso tempo, non sarà possibile organizzare eventi che contrastino “ con il senso di un lutto sincero e profondo, che ciascuno di noi sente come proprio”, come sottolineato dalla sindaca Katia Tarasconi.

“Ringrazio sin d'ora – ha aggiunto la prima cittadina – tutte le persone che vorranno rendere omaggio ad Aurora esprimendo, con vicinanza e con rispetto, il dolore che in questi giorni ci unisce, così come le diverse realtà che, ciascuna nel proprio ruolo, permetteranno che questo momento di dolore sia partecipato da tutta la città proteggendo e onorando il ricordo di una giovane vita”.

Una foto incorniciata della famiglia di Aurora

Una vicenda che ha scosso nel profondo i piacentini: Aurora ha cercato di lottare fino all’ultimo, aggrappandosi alla ringhiera. Ma il ragazzo che diceva di amarla l’ha picchiata, così da farla cadere e condannandola alla morte. Un giovane “difficile da gestire”, come indicato dalla madre della 13enne in una segnalazione ai servizi sociali, che per mesi ha mostrato un attaccamento morboso alla ragazzina.