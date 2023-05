Alluvione in Emilia Romagna: chiusa l’autostrada A14, ecco dove. Treni, come sapere se il viaggio è cancellato

Bologna- 17 maggio 2023 – Alluvione in Emilia Romagna: A 14 chiusa temporaneamente in alcune tratte. Cancellazioni e ritardi anche per i treni, ecco come avere informazioni.

Allagato un breve tratto della diramazione A14 per Ravenna

Le chiusure temporanee

A14-bivio A13 e Forlì in direzione Ancona

in tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna

in D14 Diramazione di Ravenna , chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.

Stazione di Bologna San Lazzaro , verso tutte le percorrenze

Stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14

Stazione di Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze.

Stazione di Pesaro, chiusa temporaneamente in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. I tratti menzionati rimangono comunque percorribili dai mezzi di soccorso.

Che cosa sta succedendo

Centinaia di metri di A14 allagati, un paio di auto sommerse dall’acqua fino al tettino con gli occupanti in salvo, molte altre con l’acqua fino agli sportelli. E una coda di chilometri e chilometri tra gli svincoli di Forlì e Faenza.

La piena del Montone ha investito l’autostrada Adriatica, che ora è completamente bloccata in entrambe le direzioni. Migliaia di automobilisti in coda con la prospettiva di restarci per ore e ore. Viavai di autopattuglie della polizia autostradale e ambulanze, mentre gli elicotteri dei vigili del fuoco continuano a sorvolare la zona. Per far defluire meglio l’acqua è stato rimosso parte del newjersey spartitraffico in cemento armato, che fungeva da tappo, ma la situazione al momento resta complicata.

Treni, cosa sta succedendo

L’alluvione ha avuto un impatto inevitabile anche sulla circolazione dei treni. Riduzione delle corse e rallentamenti ai treni alta velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna.

Treni, le linee sospese

La circolazione resta sospesa inoltre sulle linee

Bologna – Rimini

Bologna – Ravenna

Ferrara - Ravenna – Rimini

Faenza – Ravenna

Faenza - Borgo San Lorenzo

Bologna - Porretta

Treni, come ottenere informazioni

Per la giornata di oggi è stata prorogata l’allerta rossa in tutta la zona e le attuali condizioni non permettono la prosecuzione del viaggio con altri mezzi. Tutte le strutture di RFI e Trenitalia sono in continuo contatto con le autorità competenti per adottare le misure necessarie con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria.

I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di Rfi e di Trenitalia.

Potenziata l’assistenza ai passeggeri nelle stazioni, a bordo treno e in modalità telematica attraverso sms, mail, App Trenitalia e siti web di rfi.it e trenitalia.com.