Babbucce da re per il Principato: "Ecco le nostre pantofole da yacht"

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo)

"Volevano che noi trasmettessimo i valori di artigianalità, del prodotto fatto a mano, mostrando ai soci dello Yacht Club monegasco come si crea quella pantofola ideale per muoversi su uno yacht. E noi questo abbiamo portato, unici italiani presenti, nell’esclusivo club, allestendo un trunk show e riscuotendo un successo al di là di ogni aspettativa". Andrea Marozzi, giovane intraprendente e piccolo artigiano di provincia, quarta generazione del calzaturificio Mirial di Casette d’Ete, racconta la galvanizzante esperienza vissuta nel lussuoso mondo del jet set internazionale, durante la settimana del Monaco Yacht Show "ma ci hanno già confermato anche per il Gran Premio". Un’esperienza bella quasi come una favola solo a pensare di aver realizzato slippers extralusso, abbinate a pochette e beauty case in pelle (di un’altra piccola azienda ‘Flavia Pelletterie’, di Casette d’Ete) per l’intera famiglia reale.

"E’ stata molto apprezzata e ha incuriosito la dimostrazione, mia e di Matteo Amaolo, in abiti da lavoro, su come si realizzano le nostre pantofole senza cuciture, interamente a mano, con il metodo ‘Fondo America’ – spiega Marozzi - un’antica lavorazione che ormai siamo in pochissimi a praticare e che abbiamo rispolverato durante la forzata inattività del periodo Covid, ritrovando e riutilizzando gli antichi arnesi usati da nostro nonno negli anni ’50". "Accanto alla linea Mirial (che propone slippers più giovanili) gestita da mio fratello Marco – aggiunge Marozzi - ne è stata creata una di fascia alta, chiamata Mirial Heritage a rappresentare l’eredità del patrimonio della nostra famiglia". All’elegante banchetto si sono avvicendati facoltosi soci del club, veri Paperoni del Principato di Monaco e non solo, visto che tra i mega yacht ormeggiati c’era anche quello del figlio di Bush che, curiosità, tramite un commesso, ha fatto ricorso all’opera di ricamo di Michela Egidi (Eddy Ricami Project) che personalizzava slippers e non solo. "Un cliente che aveva appena venduto uno yacht era talmente soddisfatto che si è regalato cinque paia di pantofole, personalizzate; c’era chi faceva riprese del trunk show; altri hanno voluto provare a fare una pantofola; altri ancora, passeggiavano sulla banchina con le pantofole da interno e ci hanno chiesto di realizzarne alcune da esterno" racconta.

Un risultato importante per un prodotto che affonda le radici nella storia di famiglia ma che è nato da poco. "I nostri – conclude Marozzi – sono prodotti Made in Casette: vado fiero del fatto nella nostra piccola frazione sappiamo fare cose così belle e apprezzate da gente che vive nel vellutato mondo del lusso". D’altra parte, è a Casette d’Ete che il gruppo Tod’s ha, da sempre, il suo ‘cuore pulsante’.

Marisa Colibazzi