Baby gang, blitz in tutt’Italia: 40 arresti, ecco dove

Modena, 15 dicembre 2023 - Lotta ai gruppi criminali giovanili. In tutt'Italia è in corso da stamattina presto una vasta operazione di polizia, che ha messo in campo oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo. Il blitz è scattato in ben in 14 province: Modena, Reggio-Emilia, Rovigo, Padova, Verona, Pescara, Salerno, Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Napoli e Palermo, che recentemente sono state teatro di episodi di violenza.

Baby gang, foto generica

Una quarantina di persone - di cui circa il 25% minorenni - sono state arrestate e ne sono state denunciate circa 70, di cui un terzo minorenni. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni nonché centinaia di dosi di droga, alcune delle quali nei pressi di un istituto scolastico, e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro, perlopiù provenienti dallo spaccio. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e in contesti contigui al mondo dei trapper.