Baby sitting e dopo scuola per i figli dei dipendenti

Un servizio gratuito di baby-sitting e dopo scuola dedicato ai figli dei dipendenti di età compresa tra 4 mesi e 13 anni. È l’iniziativa di welfare aziendale lanciata da Imab Group, produttore di arredamento per la casa con 800 dipendenti in dieci stabilimenti tra Fermignano e Canavaccio di Urbino (Pesaro-Urbino). "Figli e lavoro sono un binomio che spesso convive con difficoltà, un tema che riguarda donne e uomini, e incide su tutta la vita familiare", osservano fonti aziendali.

Così Imab Group, nel cuore del distretto del mobile, ha deciso di investire sul benessere dei dipendenti, a partire da quello familiare e genitoriale. E per celebrare i 55 anni dalla fondazione ha inaugurato La Piccola Fucina Imab, progetto realizzato col contributo della presidenza del Consiglio dei ministri. "Il nostro modo di fare ed essere impresa sente nelle persone e nella loro piena realizzazione il principale capitale aziendale", spiega Alberto Bruscoli, amministratore e ceo del Gruppo Imab. La Piccola Fucina "sarà un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per i piccoli; un luogo dove possano divertirsi e socializzare, mentre i genitori possono concentrarsi sul lavoro, sapendo che i loro figli sono in ottime mani".