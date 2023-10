Bando energia famiglie, presentate 752 domande

Sono state 752 le domande pervenute alla scadenza del bando regionale per l’assegnazione di contributi alle famiglie a basso reddito residenti sul territorio marchigiano per la riduzione dei costi energetici, attraverso la realizzazione di interventi mirati sulle abitazioni e ieri è partita l’istruttoria dei progetti. "La risposta al bando è stata positiva – fa sapere l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini (foto) –. Gli interventi che saranno finanziati garantiranno alle abitazioni energia da fonti rinnovabili e conseguente risparmio energetico". I contributi messi a disposizione, che ammontano complessivamente a 2.500.000 euro, serviranno per la realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti elettrici e termici in ambito domestico e a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale. I contributi saranno concessi a fondo perduto, per un importo massimo di 5.000 euro per ogni domanda.