Due barche a vela rovesciate, mistero sulle cause

Ancona, 26 settembre 2024 – Due barche a vela rovesciate in Adriatico tra Emilia Romagna e Marche.

Oggi pomeriggio, la Guardia Costiera di Ancona ha coordinato due simultanee operazioni di soccorso, la prima al largo di Montemarciano (Ancona) con due persone a bordo (un adulto e un bambino di 12 anni) e la seconda al largo di Porto Garibaldi (Ferrara) con 3 persone a bordo.

In entrambi i casi, i naufraghi sono stati tratti in salvo in buone condizioni dai mezzi intervenuti.

L’attività di soccorso attivata al largo di Montemarciano è stata condotta congiuntamente dalla Guardia Costiera di Ancona e da un mezzo dei vigili del fuoco, mentre per l’unità rovesciatasi al largo di Porto Garibaldi è intervenuta una Motovedetta della Guardia Costiera di Ravenna.

Nei prossimi giorni i militari indagheranno sulle cause che hanno determinato i due incidenti.