Barricate contro l’Unione Europea "Non toccate la pesca a strascico"

di Giuseppe Di Marco

La querelle sulla pesca ha trovato il suo clima più arroventato nelle Marche: non tanto per le temperature della Riviera, che nella mattinata di ieri hanno perennemente oscillato attorno ai 30 gradi, ma perché la vivissima protesta andata in scena a San Benedetto, ha visto governo centrale, regionale e Coldiretti uniti in una lotta il cui registro rimanda direttamente agli anni dell’opposizione.

Il tema è ben noto e a solcare la ribalta del porto Piceno non è stato solo il ministro per la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ma anche il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, la deputata Lucia Albano, il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, il consigliere Andrea Assenti e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Il pomo della discordia è ben noto: per la compagine governativa, che sulla banchina sambenedettese ha trovato un nutrito quanto rumoroso appoggio, si tratta di contrastare il piano d’azione della Commissione Europea, con cui questa intende "eliminare gradualmente" determinati tipi di pesca, come quella a strascico. L’utilizzo di attrezzi mobili di pesca, in tal senso, dovrebbe essere accantonato in favore di tecniche che garantiscano la sostenibilità ambientale. Nell’alzata generale di cartelli, circondato da pescatori e armatori, Lollobrigida ha ben messo in chiaro l’orientamento di Fratelli d’Italia e di Roma. "In Europa – ha detto il ministro - stiamo sostenendo le ragioni dei nostri pescatori, che sono i primi ambientalisti del mare, perché hanno in questo contesto la principale fonte del proprio sostentamento, e quindi lo proteggono più di altri: questo vuol dire che non devono essere colpevolizzati. Noi siamo dalla parte del nostro popolo e abbiamo stabilito una strategia sul fronte della pesca, ad esempio attraverso i fondi Feamp, che possa favorire il rilancio di questa attività. D’altra parte, in Europa, stiamo lavorando dal primo giorno per creare un’alleanza con altri stati che abbiano la nostra stessa sensibilità. Oggi viene messa in discussione la pesca a strascico, ma io sono cresciuto frequentando il porto di San Benedetto e ogni anno ho visto sempre meno barche. Questo non è tollerabile". Sulla stessa lunghezza d’onda, com’era prevedibile, il presidente delle Marche: "La nostra regione ha già perso tante flotte – ha concluso Acquaroli - e questo è un danno enorme a tale indotto economico. Vogliamo tornare a poter difendere le nostre peculiarità e le nostre risorse, e non solo perché sono un’eccellenza, ma perché possono rappresentare anche un futuro per la nostra economia: l’economia portuale, quella del mare e la filiera enogastronomica che ci deve contraddistinguere nelle Marche e nell’Adriatico affinché si possano dare delle certezze alle imprese, da anni colpite da una serie di normative che hanno ridotto la loro reale potenzialità".