Battaglia al porto. Stop del Comune al molo Grandi Navi. Msc, futuro in bilico

La battaglia per il molo Grandi Navi al porto di Ancona non è ancora una partita chiusa. Dal secondo incontro tra Msc, colosso del crocierismo mondiale (e non solo), il sindaco Daniele Silvetti e il presidente dell’Autorità portuale, Vincenzo Garofalo, seppur interlocutorio, qualche segnale in controtendenza è emerso. La giunta comunale, con in primis Silvetti che ha tenuto per sé le deleghe al porto e all’ambiente, dopo una iniziale manovra a "U", ha ribadito il no secco all’opera, adducendo motivazioni ambientali. L’opera è stata impostata dalla vecchia giunta di centrosinistra con l’allora presidente dell’Autorità portuale, Rodolfo Giampieri, nel 2018, poi il Covid ha bloccato tutto e in campagna elettorale Silvetti ha sottoscritto il documento delle associazioni ambientaliste anconetane, che la bocciava. Ora, però, ci sarebbero delle forze interne al centrodestra e soprattutto ai settori produttivi, alle categorie e agli operatori portuali, che spingerebbero per una ulteriore riflessione. L’opera prima del 2020 ha ricevuto l’ok del Consiglio superiore dei lavori pubblici e superato tutta la fase burocratica. La giunta Silvetti, sostenuta sul tema anche dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha puntato tutto sulla cosiddetta ‘Penisola’ (un’opera faraonica che potrebbe risolvere, una volta operativa, il grosso dei problemi di spazio e di inquinamento dello scalo dorico), un progetto lanciato vent’anni fa e poi chiuso dentro un cassetto. L’iter in quel caso sarebbe assai più lungo del molo Grandi Navi ed è questo un altro dei nodi cardine della vicenda. Msc era pronta a realizzare e gestire l’hub delle crociere dell’Adriatico ad Ancona, ma la volontà dell’amministrazione comunale di puntare su altro potrebbe spingere il brand con sede a Ginevra a sondare altri porti. Da qui i due incontri organizzati negli ultimi quindici giorni, con il prossimo fissato per l’inizio di novembre. Msc vuole capire se ci sono dei margini di azione oppure se le porte sono chiuse. Il primo faccia a faccia non aveva fatto segnare passi in avanti, meglio quello di giovedì scorso. Intanto negli ambienti portuali iniziano a filtrare rumors secondo cui un’altra compagnia crocieristica sarebbe prossima a mettere il porto di Ancona nelle sue rotte del Mediterraneo. Di ufficiale non c’è nulla, ma i bene informati sostengono che i contatti tra le parti siano stati avviati da tempo. Nel 2023, Msc ha garantito trenta toccate su Ancona, a cui si aggiungono i ventuno attracchi di altre compagnie internazionali. Con due vettori il numero delle crociere raddoppierebbe, sebbene il piano di Msc del 2018 prevedesse un attracco giornaliero per circa sei mesi. Il futuro del porto di Ancona doveva essere delineato dal Piano strategico, da discutere nel Consiglio comunale e poi da adottare assieme all’Autorità di sistema portuale. Questo passaggio rischia di saltare, da qui la richiesta da parte della minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale di una commissione straordinaria sul tema, alla presenza anche del presidente dell’Autorità portuale Garofalo. La commissione è stata calendarizzata per il 30 ottobre.