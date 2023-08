Berloni fallita ma affascinante Maxi offerta per il marchio

La storia ed il fallimento della Berloni mobili sta uscendo da alcuni parametri della logica. È arrivata sul tavolo del commissario, il commercialista Leonardo Crescentini, una offerta vincolante di 2 milioni e 100 mila euro per la sola proprietà del marchio del mobilificio pesarese. Cosa c’è di strano? Lo strano sta nel fatto che il ’logo’ Del Tongo, sponsor anche di alcune squadre ciclistiche è stato venduto all’asta a 58mila euro. Poco di più era stato valutato quello della Salvarani. Sta di fatto comunque che il 6 ottobre si terrà l’asta del marchio del mobilificio pesarese ed il giudice delegato assieme al commissario, fatte tutte le verifiche, non ha avuto dubbi. Non escono nomi del gruppo che ha messo l’offerta sul tavolo, ma si parla di un produttore del nord Italia che ha sede al confine tra Lombardia e Veneto. "Ma una operazione di questo genere lascia fuori per esempio il server aziendale", dice Alessandro Meloncelli nominato liquidatore della società che era in mano a tre ricchi industriali di Taiwan. E aggiunge: "Un particolare di non poco conto perché stiamo parlando di tutti i disegni ed i progetti ma anche di tutta la rete commerciale legata alla Berloni, circa 400 negozi non solo in Italia, ma in tutto il mondo".

Non emerge il gruppo che ha fatto l’offerta vincolante, ma soprattutto non si sa cosa farà il taiwanese Huang, il proprietario del gruppo industriale Thermos con base negli Stati Uniti, che aveva già versato lo scorso anno per acquisire la Berloni 2 milioni di euro. Sul tavolo anche un progetto industriale per un concordato in continuità. Cosa che non è stata accettata dai giudici perché nella sostanza la fabbrica era ferma e quindi senza nessuna produzione. Da qui la decisione del tribunale di respingere il concordato e quindi dichiarare fallita la Berloni Group. "Evidentemente – dice il commercialista Leonardo Crescentini – si è davanti ad un marchio che è rimasto nella memoria delle persone perché ha avuto una forte esposizione mediatica a partire dal festival di Sanremo, fino ad arrivare al mondo del basket attraverso la sponsorizzazione della squadra di Torino", dove militava – curiosità – all’epoca anche il ministro Guido Crosetto.

C’è un punto interrogativo all’interno di questa vicenda che sembra destinata a chiudersi il 6 ottobre con l’asta del marchio: il miliardario taiwanese Huang mollerà la presa? Di questo non è sicuro nessuno anche perché i suoi avvocati, professionisti che hanno seguito nell’ultimo anno tutto il percorso accidendato di questo fallimento, hanno chiesto al commissario liquidatore il giorno in cui si svolgerà l’asta del marchio. E quel che resta della Berloni? Sarà ceduto in una seconda fase. Dentro c’è appunto il server aziendale con tutti i dati, quindi il magazzino ed anche alcuni macchinari.

Maurizio Gennari