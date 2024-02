Una bici può sorpassare un’auto? Ecco cosa dice il Codice della Strada

Bologna, 17 febbraio 2024 – Una bicicletta può superare un'auto? Quando si parla di Codice della Strada viene sempre in mente l’auto, ma in realtà le stesse regole sono applicate anche a ciclisti e biciclette. Per andare in bici non serve una patente, ma questo non significa che il ciclista non debba seguire le norme stradali comuni a tutti.

La legge dice che il sorpasso è consentito ma a patto che la manovra non crei pericoli per il traffico e quindi agli altri soggetti in strada.

Il Codice della Strada nell'articolo 182 dedicato ai velocipedi non tratta nello specifico il tema del sorpasso, limitandosi a parlare solo delle norme comportamentali dei ciclisti.

La legge tratta dunque le biciclette come veicoli e quindi l'articolo da esaminare è il 148: secondo il Codice, il conducente di un veicolo (quindi anche di una bicicletta) che intende sorpassare deve prima accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che il conducente che lo precede non abbia segnalato anche lui di compiere un sorpasso.

La strada deve essere libera e consentire lo spazio di spostamento, tenendo in considerazione la differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare.

Sorpasso a sinistra o a destra

Il sorpasso, inoltre, deve avvenire a sinistra, a meno che il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra o che intende arrestarsi a sinistra, accertandosi di non superare la linea di mezzeria.

Superare a destra è quindi comunque consentito anche nel caso di una bicicletta, ma solo nei casi in cui non costituisca un danno per l’automobilista, come ad esempio sterzare sul lato opposto.

Le regole per i ciclisti

Spesso viene dato per scontato, eppure sono ancora tanti i ciclisti a non rispettare il Codice stradale. La legge dice che le biciclette devono procedere su un'unica fila, avere libere mani e braccia (non è quindi consentito l’utilizzo dello smartphone) e reggere con entrambe il manubrio.

Inoltre, i ciclisti sono tenuti a rispettare i semafori in strada: in caso di superamento del rosso, l’utente può infatti essere multato ma senza che gli vengano tolti punti sulla patente.

E’ poi vietato guidare una bicicletta in stato di ebbrezza: le sanzioni arrivano quando si supera il tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro.