Biesse fa shopping in Piemonte: "Acquisito il 100% della Gmm"

Dopo mesi di trattative, l’altra notte il gruppo Biesse di Pesaro, società quotata in Borsa che produce macchine per la lavorazione di legno, vetro e marmo, ha acquisito il 100% della società Gmm di Gravellona Toce, in Piemonte. La famiglia Selci, che controlla il gruppo Biesse (822 milioni di fatturato nel 2022), ha acquisito le quote dal fondo Consilium, che deteneva il 75%, e l’altro 25% dai fondatori dell’azienda attraverso la Flg holding. Per questa incorporazione Biesse spende 72 milioni di euro. La Gmm ha 440 dipendenti, sedi in tutto il mondo, compreso uno stabilimento produttivo in Thailandia, e ha tecnologie che vanno a completare il ciclo produttivo di Biesse, soprattutto nell’ambito di vetro e marmo. Gmm ha chiuso il 2022 con 125 milioni di fatturato e un utile che sfiora il 10%. I vertici di Biesse, ieri mattina, hanno parlato di una "acquisizione strategica per lo sviluppo dell’azienda". Uno dei principali artefici dell’operazione, assieme al presidente Roberto Selci e all’ad Massimo Potenza, è Pierre La Tour, responsabile della finanza del gruppo.

La Tour, da quanti mesi state lavorando a questa acquisizione?

"Siamo sopra a questa operazione dall’inizio dell’anno. Per noi ha grande valore, anche in proiezione futura".

È vero che la trattativa si è allungata perché si sono inseriti altri competitor del settore?

"Vero".

Tra le varie articolazioni produttive che ha in corpo la Gmm, qual è la più rilevante?

"Sicuramente quella riguardante la produzione delle frese a ponte, che Biesse non produce. Con questa operazione chiudiamo il ciclo produttivo, perché nel segmento avevamo un buco che si è venuto a creare quando abbiamo chiuso il rapporto commmerciale con un altro produttore. E Gmm in questo ambito è leader nel mondo".

Solo questo?

"No, perché Gmm produce anche macchinari per la lavorazione del vetro e aveva pure acquisito un’azienda australiana che produce macchinari per il taglio dei materiali che opera con l’acqua. Si tratta di un settore che ha molti ambiti di sviluppo, perché è in grado di tagliare tutto, dall’acciaio al vetro, marmo, materiali plastici, fino ad arrivare alla carne. Un settore che ha prospettive di business molto interessanti, così come è interessante in prospettiva anche tutto il settore delle macchine per la lavorazione del vetro. Con questa acquisizione, la Biesse, che aveva una grande gamba, quella delle macchine per legno, ora ne ha quattro e diventa soprattutto un’azienda multisettoriale nell’ambito della lavorazione di tutti i materiali". Il bilancio della Gmm entrerà nel consolidato della Biesse alla fine del 2024. Quanto alla Biesse, chiude il 2023 poco sotto gli 800 milioni di fatturato.