Biologico sotto la lente: al Sana 650 aziende

La 35esima edizione di Sana che si svolgerà da oggi a sabato in Fiera a Bologna con aziende e professionisti del comparto Organic & Natural Food, si presenta al pubblico di operatori e professionisti del comparto con oltre 650 aziende espositrici (il 15% delle quali dall’estero), per un totale di 5 padiglioni e circa 20.000 mq di superficie espositiva. A fare sempre più ricca e attrattiva la principale vetrina per il mercato italiano del bio e del naturale, concorre un nutrito palinsesto di iniziative che, nel fare il punto sull’andamento del settore, ne interpreta e anticipa priorità e tendenze. Organizzata da BolognaFiere con FederBio, AssoBio e Cosmetica Italia, Sana si presenta in una nuova veste, da quest’anno B2B, realizzata con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Regione e del Comune di Bologna.