Blackout del profilo Instagram del Carlino: ecco cos’è successo

Dalle prime ore di oggi il profilo Instagram del Resto del Carlino risulta completamente irraggiungibile. Il nostro reparto tecnico si è immediatamente attivato per cercare di capire le cause del problema e porvi riparo. Abbiamo anche contattato subito l’assistenza di Meta (l’azienda proprietaria di Instagram) chiedendo di supportarci per ripristinare il servizio prima possibile. Purtroppo, dopo ore di “indagini” l’unica cosa che è emersa è che il profilo Instagram della nostra testata non è stato bloccato a causa di una qualsiasi violazione di quelle previste dagli accordi con Instagram stessa (ad es. violazione del copyright). Non abbiamo quindi alcuna responsabilità diretta in quanto accaduto ed evidentemente anche gli algoritmi ogni tanto sbagliano. I tecnici americani di Instagram stanno effettuando ulteriori verifiche e speriamo di tornare online quanto prima. Ci scusiamo per quanto accaduto con i nostri oltre 43.000 follower che, ogni giorno, interagiscono con noi che invitiamo a navigare sul sito e visitare i vari profili social delle altre nostre testate (Quotidiano Nazionale, il Giorno, la Nazione) che sono invece regolarmente funzionanti.