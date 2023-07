Bofrost Italia cerca 13 nuovi dipendenti, 8 venditori e 5 promoter!

Bofrost Italia, leader nella vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, vuole crescere nel nord delle Marche ed è alla ricerca di 13 persone per ampliare la forza vendita tra Fano e Jesi. In particolare, Bofrost cerca otto venditori (che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i clienti, per poterli assistere nella scelta dei prodotti) e cinque promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost. Bofrost è presente a Jesi con un deposito e a Fano con una filiale.