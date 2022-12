Botti e petardi illegali, come riconoscerli: la guida dei carabinieri

Bologna, 28 dicembre 2022 – Esplosioni a raffica squarciano il pomeriggio di Medicina, nel Bolognese. Un gruppo di ragazzini fa scoppiare alcuni petardi, quello che per loro è un gioco può tramutarsi in un dramma.

Sì, perché quei botti, comprati in una attività della zona, sono vietati ai minori di 18 anni. I carabinieri quindi hanno svolto i controlli di rito all’interno del negozio: licenze in regola per la vendita di botti, ma non a ragazzini tanto piccoli.

Multe salate anche per i negozianti

Il titolare è stato perciò multato, in base al decreto legge 123 del 2015, con una sanzione che può andare da 20mila e 200mila euro.

Botti illegali, come distinguerli

Partendo da questo fatto di cronaca, i carabinieri, tramite il luogotenente Davide Cutrino, responsabile degli artificieri, fanno il punto su come distinguere i petardi illegali da quelli legali; quali possono essere venduti ai minori di 18 anni e quali no.

Ma i mortaretti prevedono anche certe novità in materia di sicurezza: non prevedono più l’accensione a struscio, ma dovrebbero avere tutti una ‘miccia’ per poterli innescare e poi allontanarsi subito.

L’importanza del marchio CE

Un altro dettaglio a cui prestare attenzione è il marchio ‘CE’, segno che si tratta di un prodotto a norma di legge, e quindi approvato dalla Comunità Europea.