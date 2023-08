Bper, ricavi in crescita Verso un miliardo di utile Bper Banca ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 704,6 milioni di euro, ricavi 'core' in crescita del 49,5%, margine di interesse a 1,545 miliardi (+96,7%) e cost income ratio al 51,3%. Guidance per il 2023: utile netto di circa 1,1 miliardi.