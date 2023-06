Bufera ad Ancona Inchiesta spese pazze Il sindaco della svolta rischia già lo stop

di Marina Verdenelli

Spese facili in Regione, la procura chiede quasi un secolo di condanne (88 anni complessivi). Sta giungendo al termine il processo decennale che nel 2015 gettò un’ombra sull’operato di consiglieri regionali e addetti ai gruppi consiliari delle Marche di più legislature, negli anni compresi tra il 2008 e il 2021. La Guardia di finanza, che indagò sull’utilizzo di un milione e 200 mila euro, trovò presunte irregolarità nelle spese ritenute per fini privati ma fatte con con denaro pubblico. Ieri il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, titolare dell’inchiesta, ha formulato 31 richieste di condanna, sei di assoluzione e una di prescrizioni per i consiglieri regionali all’epoca dei fatti e i capigruppo in Regione, tutti accusati di peculato.

Le richieste di condanna vanno da un minimo di 2 anni ad un massimo di 3 anni. Tra gli imputati ancora a processo, per cui la procura ha chiesto una condanna a tre anni di reclusione, c’è anche il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Una posizione scomoda la sua perché se venisse condannato la carica di sindaco sarebbe sospesa, almeno per 18 mesi, stando alla legge Severino. Silvetti dovrebbe delegare tutte le sue funzioni al vice sindaco, in questo caso Giovanni Zinni. Nel periodo della sospensione potrebbe ricorrere in appello e attendere l’eventuale assoluzione in secondo grado per poter continuare ad essere il primo cittadino di Ancona. Uno scenario ancora tutto da scrivere. La sentenza per le spese facili è prevista per l’11 di luglio. Silvetti si dice sereno. "Affronto questo processo in maniera molto tranquilla e auspico un’assoluzione – commenta – visto che la magistratura contabile mi ha già assolto tre volte per le stesse condotte. Le spese da me sostenute sono state ritenute congrue ed inerenti, quindi le potevo fare". Nel peculato al neo sindaco sono contestate spese tra il 2010 e il 2012 che non arrivano nemmeno a 4mila euro e relative soprattutto a contratti di collaborazione stipulati per lavori da svolgere in ambito consiliare. Sul rischio sospensione è cauto. "Vedremo al momento – dice - quella è una pena accessoria".

La procura ha chiesto tre anni di condanna anche per l’attuale presidente del consiglio regionale, Dino Latini (Udc-Popolari Marche). Rischia due anni e 10 mesi anche il deputato della Lega Mirco Carloni. Stessa richiesta di condanna per il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni. Il processo, originariamente per 55 imputati, è alle battute finali ed è tornato in tribunale dopo il non luogo a procedere del 2016, deciso dal gup Francesca Zagoreo, ma annullato a gennaio 2018 dalla Corte di Cassazione a cui era ricorsa la procura. In sette potrebbero uscire dal processo. Per sei di loro il pm ha chiesto l’assoluzione "perché il fatto non sussiste". Sono Fabio Badiali, ex sindaco di Castelplanio, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni e Gino Traversini. Prescrizione per Guido Castelli, oggi commissario del sisma.