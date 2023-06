Caccia al lavoro, Politecnica da record

Volete trovare lavoro? Allora iscrivetevi all’Università Politecnica delle Marche. A dirla così forse si esagera. Sta di fatto che l’ateneo conferma l’alto tasso di occupabilità dei laureati, nettamente superiore alla media nazionale. Il 25esimo rapporto Almalaurea dice che il 69,8% dei laureati triennali decide di proseguire con un corso di secondo livello. A un anno dal conseguimento del titolo i laureati magistrali hanno un tasso di occupazione pari all’87,3% (77,1% la media nazionale). Cresce il tasso a cinque anni dalla laurea per i laureati magistrali, raggiungendo il 95,1% (media nazionale 88,7%). L’Univpm si attesta, quindi, tra i migliori atenei italiani, dopo il Politecnico di Bari, Roma Campus Bio-Medico 96,6% e Venezia Iuav 95,7%.

"È un risultato incoraggiante, che ci spinge a riflettere in modo sempre maggiore sul ruolo delle Università nel contesto socio-economico – commenta il rettore Gian Luca Gregori –. Dobbiamo accompagnare i nostri giovani a riconoscere e gestire le proprie aspettative e favorire l’incontro di bisogni e prospettive diverse di chi cerca e offre lavoro". Gregori cita poi "le molteplici attività di supporto alla comunità studentesca verso l’ingresso al mondo del lavoro". Basti pensare alle attività del servizio Job Placement, in particolare alla piattaforma Almalaurea, agli incontri con le aziende, ai seminari di formazione, ai progetti per l’imprenditorialità. L’82% dei laureati Univpm ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi, mentre il 7,4% ha compiuto un’esperienza di studio all’estero. Il 59,4% ha lavorato durante gli studi. "Dobbiamo anticipare le esigenze del mercato – prosegue il rettore – e avere un rapporto stretto con organizzazioni ed enti pubblici, nazionali e internazionali. Basti pensare alla sanità. Ci sono figure che mancano. Un ingegnere informatico trova immediatamente lavoro. L’innovativo progetto Situm, realizzato con le Università di Perugia e L’Aquila, prevede dei corsi di perfezionamento che garantiscono alti livelli occupazionali".

Raimondo Montesi