Caccia grossa al turista. Dimmi che Marche vuoi

Se vi stavate chiedendo quale fosse l’identikit del turista che viene nelle Marche, la risposta è puntuale e circostanziata. Nella maggior parte dei casi ha tra i 28 e i 41 anni. Lo fa perché consapevole di ciò che trova, tra relax, cultura, natura ed enogastronomia, e lo fa, soprattutto, per esperienze personali o passaparola (70 per cento) mentre uno su tre si affida al web. È quanto emerso ieri, in Senato a Roma, in occasione della presentazione della ricerca dell’Ufficio Studi Confcommercio Marche elaborata anche sui dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo della Camera di Commercio delle Marche. Primeggia la generazione Y, si diceva, per il 37,4 per cento delle volte. A seguire, donne e uomini della Generazione X, tra 42 e 57 anni (33,7 per cento). Dunque i baby boomers al 15,6 per cento (58-72 anni). Chiudono i cosiddetti giovanissimi e senior. "Chi viene nelle Marche cerca un’esperienza di valore – ha spiegato il presidente di Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci -. Molto spesso il turista è colui che fugge dalla routine della città, in cerca di un’impronta vera, saporita. Un turista su tre si affida a Internet: dobbiamo essere abili a valorizzare il territorio sul digitale".

La lettura di questi dati è importante perché permetterà alla Regione e all’Atim, l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, di orientare scelte che, evidentemente, dovranno puntare sul benessere, associato alla qualità della vita e alla longevità, all’enogastronomia, alla sicurezza, alla pluralità di esperienze e la cosiddetta ‘Slow Life’.

"La ristorazione è un elemento di flusso turistico - ha aggiunto Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche -. Va investito anche sull’entroterra, c’è una grande opportunità. Quindi dobbiamo puntare su pacchetti Food&Wine e benessere, composti da accoglienza di qualità, eccellenza enogastronomica e ristorazione, tour storici artistici, borghi, esperienza tra natura paesaggi relax, vacanze Sun&Sea e City Break e shopping".

Per Confcommercio, le strategie sono la riqualificazione dell’accoglienza e per diventare l’eccellenza del centro Italia, il rafforzamento della digitalizzazione grazie anche a Edi Marche, realtà creata dall’associazione, e l’investimento nella professionalità e formazione. Aspetti sostenuti anche da Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi Confcommercio Marche e dallo chef Moreno Cedroni. Presente anche Marco Bruschini, direttore di Atim: "L’intento è unire turismo a internazionalizzazione – ha detto -. Le Marche sono un territorio piccolo e con grandi eccellenze. È la regione del benessere e del ben fare. Occorre essere presenti nei mercati nazionali e internazionali, anche per questo sono stati raddoppiati i voli da Ancona e favoriti quelli di continuità, attirando turisti e favorendo le imprese che hanno necessità di connettersi col resto del mondo".