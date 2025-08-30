Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiCaso crackSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaCaccia, quando inizia in Emilia Romagna e Marche. Il calendario venatorio
30 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cronaca
  3. Caccia, quando inizia in Emilia Romagna e Marche. Il calendario venatorio

Caccia, quando inizia in Emilia Romagna e Marche. Il calendario venatorio

L’inizio è lunedì 1 settembre: anche se tradizionalmente la stagione parte la terza domenica di settembre (quest’anno il 21), diverse regioni concedono le pre-aperture. Ma attenzione a regole e divieti. Proteste degli animalisti

Caccia, pre-apertura da lunedì 1 settembre in molte regioni. Ma attenzione alle regole e ai divieti (foto di repertorio)

Caccia, pre-apertura da lunedì 1 settembre in molte regioni. Ma attenzione alle regole e ai divieti (foto di repertorio)

Per approfondire:

Bologna, 30 agosto 2025 – Lunedì 1 settembre inizia ufficialmente la caccia in gran parte d’Italia, Emilia Romagna e Marche Marche comprese. Tradizionalmente la stagione venatoria parte la terza domenica di settembre, quest’anno il 21 (fino al 31 gennaio 2026), ma molte regioni – tra le quali anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto – concedono ai cacciatori di anticipare l’apertura al primo giorno del mese, approfittando delle cosiddette pre-aperture.

Approfondisci:

Operazione contenimento, parte la caccia ai cinghiali: "Portano la peste suina"

Operazione contenimento, parte la caccia ai cinghiali: "Portano la peste suina"

La settimana venatoria

La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 21 settembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026. 

Le critiche della Lav

Sul territorio, come nel resto d’Italia, questa possibilità non è obbligatoria, ma ogni anno i presidenti regionali scelgono di accogliere le richieste dei cacciatori, dando il via a settimane di attività venatoria che spesso generano polemiche. La Lav, a riguardo, ha criticato duramente questa scelta: secondo l’associazione, "le preaperture rappresentano un vero massacro di animali selvatici, favorito da una politica pronta ad assecondare il consenso dei cacciatori. La situazione si complica ulteriormente con il Ddl 1552, attualmente in discussione al Senato. Se approvato, modificherebbe profondamente la normativa nazionale sulla caccia, cancellando divieti e limitazioni storiche": dagli uccelli migratori sui valichi montani, agli impianti di cattura, fino alla possibilità di caccia anche in primavera, nelle foreste demaniali e senza limiti temporali stagionali. "Così queste modifiche – scrive l’associazione animalista – metterebbero a rischio la vita di milioni di animali e aumenterebbero i pericoli per i cittadini".

Approfondisci:

Lupi, continuano gli avvistamenti: “Sterilizzare alcuni esemplari. Evitare che dilaghi come le nutrie”

Lupi, continuano gli avvistamenti: “Sterilizzare alcuni esemplari. Evitare che dilaghi come le nutrie”

Firme per abolire la caccia

Proprio nei giorni di apertura della stagione, l’associazione, insieme ad altre realtà, depositerà 50mila firme a sostegno di una legge popolare per l’abolizione della caccia, contrapposta al Ddl in discussione. Secondo la Lav, la posizione dell’opinione pubblica italiana è chiara: "secondo Eurispes, il 76% dei cittadini è contrario a questa pratica, ritenuta violenta, inutile e pericolosa. Anche in Emilia Romagna e nelle Marche, dove la tradizione venatoria è radicata, cresce la sensibilità verso una gestione più rispettosa della fauna e dell’ambiente, in attesa che la politica ascolti la voce della società civile".

Approfondisci:

La tortorella "strappata" al gatto. Cras, l’ospedale degli animali che pensa alla salute dell’uomo

La tortorella "strappata" al gatto. Cras, l’ospedale degli animali che pensa alla salute dell’uomo

Specie cacciabili

Le specie cacciabili sono le seguenti:

- lepre comune (Lepus europaeus);

- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

- silvilago (minilepre) (Sylvilagus floridanus);

- fagiano (Phasianus colchicus);

- pernice rossa (Alectoris rufa);

- starna (Perdix perdix)

- volpe (Vulpes vulpes);

- cinghiale (Sus scrofa);

- capriolo (Capreolus capreolus);

- cervo (Cervus elaphus);

- daino (Dama dama);

- muflone (Ovis aries);

- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

- gazza (Pica pica);

- ghiandaia (Garrulus glandarius);

- alzavola (Anas crecca);

- beccaccino (Gallinago gallinago);

- canapiglia (Mareca strepera);

- codone (Anas acuta);

- fischione (Mareca penelope);

- folaga (Fulica atra);

- frullino (Lymnocryptes minimus);

- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

- germano reale (Anas platyrhynchos);

- marzaiola (Spatula querquedula);

- mestolone (Spatula clypeata);

- moretta (Aythya fuligula)

- moriglione (Aythya ferina)

- porciglione (Rallus aquaticus);

- allodola (Alauda arvensis);

- quaglia (Coturnix coturnix);

- colombaccio (Columba palumbus);

- beccaccia (Scolopax rusticola);

- merlo (Turdus merula);

- cesena (Turdus pilaris);

- tordo bottaccio (Turdus philomelos);

- tordo sassello (Turdus iliacus).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata