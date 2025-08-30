Caccia, quando inizia in Emilia Romagna e Marche. Il calendario venatorio

Bologna, 30 agosto 2025 – Lunedì 1 settembre inizia ufficialmente la caccia in gran parte d’Italia, Emilia Romagna e Marche Marche comprese. Tradizionalmente la stagione venatoria parte la terza domenica di settembre, quest’anno il 21 (fino al 31 gennaio 2026), ma molte regioni – tra le quali anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto – concedono ai cacciatori di anticipare l’apertura al primo giorno del mese, approfittando delle cosiddette pre-aperture.

La settimana venatoria

La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 21 settembre 2025 a sabato 31 gennaio 2026.

Le critiche della Lav

Sul territorio, come nel resto d’Italia, questa possibilità non è obbligatoria, ma ogni anno i presidenti regionali scelgono di accogliere le richieste dei cacciatori, dando il via a settimane di attività venatoria che spesso generano polemiche. La Lav, a riguardo, ha criticato duramente questa scelta: secondo l’associazione, "le preaperture rappresentano un vero massacro di animali selvatici, favorito da una politica pronta ad assecondare il consenso dei cacciatori. La situazione si complica ulteriormente con il Ddl 1552, attualmente in discussione al Senato. Se approvato, modificherebbe profondamente la normativa nazionale sulla caccia, cancellando divieti e limitazioni storiche": dagli uccelli migratori sui valichi montani, agli impianti di cattura, fino alla possibilità di caccia anche in primavera, nelle foreste demaniali e senza limiti temporali stagionali. "Così queste modifiche – scrive l’associazione animalista – metterebbero a rischio la vita di milioni di animali e aumenterebbero i pericoli per i cittadini".

Firme per abolire la caccia

Proprio nei giorni di apertura della stagione, l’associazione, insieme ad altre realtà, depositerà 50mila firme a sostegno di una legge popolare per l’abolizione della caccia, contrapposta al Ddl in discussione. Secondo la Lav, la posizione dell’opinione pubblica italiana è chiara: "secondo Eurispes, il 76% dei cittadini è contrario a questa pratica, ritenuta violenta, inutile e pericolosa. Anche in Emilia Romagna e nelle Marche, dove la tradizione venatoria è radicata, cresce la sensibilità verso una gestione più rispettosa della fauna e dell’ambiente, in attesa che la politica ascolti la voce della società civile".

Specie cacciabili

Le specie cacciabili sono le seguenti:

- lepre comune (Lepus europaeus);

- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

- silvilago (minilepre) (Sylvilagus floridanus);

- fagiano (Phasianus colchicus);

- pernice rossa (Alectoris rufa);

- starna (Perdix perdix)

- volpe (Vulpes vulpes);

- cinghiale (Sus scrofa);

- capriolo (Capreolus capreolus);

- cervo (Cervus elaphus);

- daino (Dama dama);

- muflone (Ovis aries);

- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

- gazza (Pica pica);

- ghiandaia (Garrulus glandarius);

- alzavola (Anas crecca);

- beccaccino (Gallinago gallinago);

- canapiglia (Mareca strepera);

- codone (Anas acuta);

- fischione (Mareca penelope);

- folaga (Fulica atra);

- frullino (Lymnocryptes minimus);

- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);

- germano reale (Anas platyrhynchos);

- marzaiola (Spatula querquedula);

- mestolone (Spatula clypeata);

- moretta (Aythya fuligula)

- moriglione (Aythya ferina)

- porciglione (Rallus aquaticus);

- allodola (Alauda arvensis);

- quaglia (Coturnix coturnix);

- colombaccio (Columba palumbus);

- beccaccia (Scolopax rusticola);

- merlo (Turdus merula);

- cesena (Turdus pilaris);

- tordo bottaccio (Turdus philomelos);

- tordo sassello (Turdus iliacus).