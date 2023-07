Calciatore condannato per stupro Arriva Portanova, Reggio si divide "Uno schiaffo a tutte le donne"

di Francesco Pioppi

Reggio Emilia è una città spaccata in due. La Reggiana ha fatto arrivare in prestito dal Genoa il centrocampista Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 22 anni, e il dibattito si è incendiato. Creando fazioni opposte su un argomento più che mai delicato e drammaticamente attuale come quello della violenza sulle donne. Da una parte i ‘garantisti’ che ritengono che sia giusto che il calciatore continui a svolgere il proprio lavoro in attesa della sentenza definitiva, dall’altra chi reputa che quantomeno esista una questione di opportunità e che dunque non vede affatto di buon occhio il suo approdo all’interno della squadra, neopromossa in Serie B. Il tutto in un crescendo di reazioni divergenti che – in ogni caso – non dovrebbero portare al dietrofront del club, come invece era avvenuto a gennaio, quando il giocatore sembrava ad un passo dal Bari, ma il trasferimento fu fermato dalla furia dei supporters pugliesi.

Il malcontento è comunque tangibile ed è affiorato da più parti. Alcuni tifosi hanno già dichiarato che non faranno l’abbonamento, altri ne hanno chiesto addirittura il rimborso. È il caso di una docente, Liusca Boni, che ha scritto una lettera aperta al club: "Vi scrivo per chiedervi ufficialmente la restituzione del mio abbonamento. A queste condizioni non mi è possibile venire allo stadio ad incitare i vostri colori. So benissimo che ogni individuo è innocente fino a sentenza definitiva ma so anche la donna che lo ha accusato è già stata messa sul banco degli imputati, più dello stesso Portanova".

La vicenda ha spinto anche Raffaella Curioni, assessore allo sport del comune di Reggio Emilia e Annalisi Rabitti, assessore per le pari opportunità, a prendere posizione con un comunicato congiunto: "La notizia della militanza di questo calciatore nelle file della Reggiana calcio ha suscitato comprensibili e immediate reazioni negative a Reggio Emilia, poiché in questa città la cultura, la sensibilità e la consapevolezza della nonviolenza, del contrasto alla violenza maschile sulle donne, della parità tra i generi e dei diritti umani e civili sono fortemente radicate e condivise da questa Amministrazione comunale e dai cittadini". Sulla questione sono intervenuti anche i sindacati con Elena Strozzi, della segreteria Cgil Reggio, e Barbara Vigilante, segreteria Spi Cgil. "Ci chiediamo se la scelta di portare a Reggio un giocatore condannato per stupro di gruppo a sei anni con rito abbreviato sia opportuna per la squadra di calcio della nostra città e non sollevi invece interrogativi di merito sul messaggio che rischia di passare. Crediamo sia necessario riflettere su una scelta che per il carico simbolico che porta con se ci appare come mai inopportuna. II calcio e i giocatori sono nel nostro Paese oggetto di ammirazione, modello a cui specialmente i più giovani guardano: forse laddove persistono zone d’ombra su vicende così moralmente inaccettabili non bisognerebbe rischiare di sbagliarsi".

Da parte della Reggiana ancora nessuna dichiarazione ufficiale per un’operazione che comunque è stata meditata per mesi. Il calciatore – che in autunno vivrà il secondo dei tre gradi di giudizio - non è ancora stato tesserato ufficialmente, ma dalla nota emessa dal club nel tardo pomeriggio di ieri si intuisce come venga considerata una pura formalità.

A difesa della società si schiera l’ex parlamentare Psi Mauro Del Bue: "Portanova è un lavoratore come gli altri, fino a sentenza definitiva ha diritto di giocare".