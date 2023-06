Col Carlino in Romagna e a Pesaro vi regaliamo un calendario a sostegno degli alluvionati

Bologna, 18 giugno 2023 - Romagna mia. Forza. Perché lontan da te non si può stare. Il messaggio è questo e il Carlino vuole essere ancora più vicino ai lettori delle zone alluvionate. È per questo motivo che venerdì 23 giugno distribuiremo gratuitamente, in abbinamento con il giornale, il calendario ‘Romagna mia’.

Di formato 70 x 50 centimetri, su carta patinata, il poster-calendario uscirà esclusivamente nella giornata di venerdì 23 giugno in abbinamento in tutte le edizioni della Romagna e di quella di Pesaro. Il calendario è anche uno sprone a donare, visto che oltre alla Caveja, il simbolo della Romagna operosa, contiene le indicazioni per donare fondi agli alluvionati.

La sottoscrizione lanciata dal nostro giornale ha già superato i 380mila euro (sfiorando gli 800mila complessivi se inseriamo anche tutti i proventi del concertone ‘Oltre le nuvole’ di Bologna), ma grazie a voi possiamo arrivare ancora più in alto.

Tutte le persone che vogliono contribuire alla raccolta fondi potranno quindi donare tramite bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487. Invece, per contribuire dall’estero vale lo stesso Iban, ma bisogna aggiungere anche il codice Bic/swift: BPMOIT22XXX. Il conto è aperto presso la Bper banca s.p.a. Agenzia 12 di Bologna.

I fondi raccolti confluiranno in un conto della Regione Emilia-Romagna e andranno a sostenere la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

Il Carlino vigilerà sulla ricostruzione, spiegandovi con la massima trasparenza a cosa serviranno i soldi una volta che sarà terminata la stima dei danni.