Camst, decarbonizzazione della ristorazione collettiva con misure, mitigazioni ed azioni di compensazione

Prima la misura delle emissioni, dirette e indirette, prodotte lungo tutta la catena di valore, dalla produzione alla distribuzione. Poi, la messa in campo di azioni che consentano di mitigare l‘impronta ambientale del gruppo. Infine, le azioni di compensazione, in cui la CO2 che non può essere ridotta sarà compensata con l’acquisto di crediti di carbonio per supportare economicamente progetti certificati a impatto climatico positivo per l’atmosfera. Queste le tappe del percorso di decarbonizzazione della cooperativa Camst, colosso della ristorazione collettiva.