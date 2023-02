Aggredita a Ferrara dai suoi cani di razza Amstaff

Un cane Amstaff (archivio)

Ferrara, 9 febbraio 2023 – Una donna di 45 anni è in gravi condizioni dopo essere stata aggredita questa mattina nel cortile della sua abitazione di via Ravenna Vecchia, a Ferrara, dai suoi due cani di razza Amstaff.

La razza

L’ American Staffordshire Terrier, o più comunemente chiamato Amstaff, è una razza popolare in America e in Europa. Per aspetto il cane di questa razza somiglia molto al Pitbull, con il quale condivide la personalità combattiva (alla fine dell’800 veniva selezionato per i combattimenti nelle arene) e, se affidato a mani inesperte, una certa aggressività, anche se il carattere viene ritenuto in linea generale più tranquillo.

L’Amstaff per la sua corporatura ha bisogno di sfogarsi correndo e giocando in grandi spazi aperti. A dispetto contrario della sua stazza pronunciata, è infatti piuttosto veloce e scattante. Sono cani molto intelligenti e posseggono l’istinto nel riconoscere le intenzioni delle persone, per questo viene impiegato spesso come cane da guardia.

L’Amstaff ha un costo che oscilla tra i 200 e i mille euro, secondo i siti specializzati. Può pesare tra i 30 e i 40 chili, la sua vita media è di 10-15 anni.

Il precedente: il caso di Sassuolo

Nel 2021 a Sassuolo (Modena), un’ 89enne, Carmen Gorzanelli, era stata sbranata da due Amstaff. La donna vagava in stato confusionale quando si era introdotta in una villetta ed è stata sbranata a morte dagli animali. La donna era assistita da una badante, che l’aveva messa a letto e non si era accorta che la Gorzanelli fosse uscita di casa. Solo uno dei due cani aveva agito, perché aveva percepito l’intrusione della vicina come un pericolo. Zeus e Kira, i due Amstaff, erano poi stati affidati al canile di Magreta. "Restano sempre di nostra proprietà – aveva puntualizzato la proprietaria – non sono stati sequestrati, siamo noi che abbiamo deciso di trasferirli perché non riusciamo più a guardarli con gli stessi occhi”.