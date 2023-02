Carcere Bologna, infermeria al collasso alla Dozza: “Troppi detenuti”

L'allarme dei sindacati per la situazione alla Dozza

Bologna, 24 febbraio 2023 – Il carcere della Dozza scoppia. A lanciare l’allarme, ancora una volta, sono i sindacati della polizia penitenziaria. “Un cronico stato di sovraffollamento – denuncia la Fp Cgil –: ad oggi, la casa circondariale vede presenti oltre 778 detenuti e con una sezione chiusa per lavori di ristrutturazione.

Nelle ultime settimane, tale questione sta diventando sempre più gravosa e vede i posti disponibili nei vari reparti sempre più ridursi, mentre il Reparto nuovi giunti allestito in emergenza al Reparto Infermeria sta letteralmente esplodendo”. A nostro parere, altrettanto grave è l’apparente totale inerzia dell’Amministrazione di fronte allo stato di sovraffollamento in cui continua a versare l’Istituto, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei sindacati. L’attuale situazione vede tutti i reparti detentivi dell’Istituto sovraffollati, compreso il Reparto Femminile dove sono ristrette circa 83 donne e dove tra l’altro sono purtroppo presenti anche due minori, figli di una detenuta; è, dunque, facile comprendere quali difficoltà debba giornalmente affrontare il già carente personale di polizia penitenziaria nelle condizioni di lavoro descritte».

Il reparto Infermeria

La situazione più critica, come spiega il sindacato, è quella del "Reparto Infermeria dove sono allocati detenuti ricoverati per varie patologie ed i nuovi giunti; ma la ragione del sovraffollamento è causata principalmente dalla presenza di un congruo numero di detenuti che hanno creato serie problematiche nelle varie sezioni dell’Istituto oppure che hanno rifiutato più volte l’allocazione nelle stesse sezioni, contribuendo in questo modo al sovraffollamento del reparto. Dove, negli ultimi giorni sono stati allocati diversi detenuti che continuano a creare situazioni critiche molto serie quali disordini e gravi gesti autolesivi, fortunatamente tutti contenuti dal personale di polizia penitenziaria. Il personale di polizia penitenziaria, in questo complesso contesto, opera sempre con grandissima professionalità e spirito di abnegazione, ottenendo risultati che purtroppo non vengono valorizzati come meriterebbero. E’ di questi giorni, infatti, la notizia dell’ennesimo rinvenimento di telefoni cellulari nelle sezioni Alta Sicurezza, pertanto la Cgil rivolge un particolare plauso a tutto il personale di penitenziaria dell’Istituto che si è reso artefice del ritrovamento. Considerato – conclude il sindacato – che le condizioni sopra descritte penalizzano fortemente sia gli agenti che la popolazione detenuta, si chiede un immediato intervento da parte dei Superiori Uffici, al fine di assicurare migliori condizioni lavorative per il personale e migliori condizioni di vivibilità per i detenuti”.