Carloni: "L’agricoltura è la nostra eccellenza"

"L’agricoltura mette insieme il meglio di ciò che il nostro Paese, e in questo caso le Marche rappresentano. Grazie anche a Coldiretti abbiamo fatto un’ottima legge sull’agriturismo, che valorizzava il turismo rurale. Abbiamo prodotto interventi sull’enoturismo, introdotto l’agricoltura al centro di un dibattito, che oggi è protagonista a San Benedetto del Tronto". Così¬ il deputato della Lega e presidente della commissione agricoltura Mirco Carloni (nella foto), al Villaggio Coldiretti a San Benedetto del Tronto. "Come presidente di commissione, abbiamo dato risposta al tema dell’alluvione – aggiunge –. Nell’ultima finanziaria per la prima volta, e grazie al lavoro della Lega, abbiamo dato la possibilitá agli agricoltori di raccogliere liberamente la legna dagli alvei dei fiumi. È nata dalle Marche quell’esperienza, così come altre proposte su cui stiamo lavorando". Inoltre – prosegue – "siamo in prima linea nel contrasto di proposte che arrivano da Bruxelles e sono lontane anni luce dalla realtá: dal packaging all’etichettatura sui vini fino al tentativo di equiparare le stalle alle fabbriche quanto a emissioni".