Casalecchio, Nuova Porrettana: via libera all’ultimo tratto

Il cantiere della Nuova Porrettana

Casalecchio (Bologna), 19 febbraio 2023 – Il ministero delle Infrastrutture dà il via libera allo ‘stralcio sud’ della Nuova Porrettana. L’altra mattina infatti il commissario straordinario al Nodo ferro-stradale di Casalecchio, Eutimio Mucilli, ha concluso la conferenza dei servizi che spiana la strada all’utilizzo dei 76milioni e 300mila euro inseriti nella legge di bilancio destinati proprio al completamento della Nuova Porrettana. Un atto che fa seguito alla pubblicazione sul sito di Anas, la scorsa primavera, dell’avviso rivolto alla ventina di proprietari dei terreni interessati dai lavori degli ultimi due chilometri di strada statale che rappresenterà l’alternativa alla vecchia statale.

Si tratta appunto della procedura di progettazione ed appalto del completamento della nuova superstrada in vista di un cantiere che si potrà aprire alla fine del 2024, quando è previsto il completamento dello ‘stralcio nord’: ovvero i primi 2 chilometri di tracciato che stanno realizzando la nuova arteria già ampiamente disegnata fino al cavalcavia a ridosso della rotonda Biagi, e che si sviluppa a lato all’autostrada del Sole occupando il corridoio adiacente alla linea ferroviaria Bologna-Pistoia con il corso del Reno, ad iniziare dall’attuale raccordo autostradale e tangenziale di Bologna, con un passaggio in trincea sotto il cavalcavia della Porrettana e fino all’innesto sulla rotatoria già completata in corrispondenza dello svincolo di Faianello. “Apprendiamo con favore per il tramite del viceministro Galeazzo Bignami che il commissario Mucilli ha concluso ieri la conferenza dei servizi di Casalecchio di Reno. Attendiamo quindi fiduciosi i prossimi passi che auspichiamo siano celeri, ovvero la approvazione del progetto definitivo da parte della Regione Emilia Romagna, rispetto cui ci faremo parte attiva per verificarne la speditezza e a seguire la pubblicazione bando di gara per l’appalto integrato previsto per la prossima primavera – commenta la consigliera regionale Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia –. Finalmente, dopo tanto tempo, pare ci sia finalmente un’inversione di marcia rispetto al passato, adesso guardiamo con fiducia alla veloce riapertura del ponte Leonardo e ad una soluzione risolutiva per la Porrettana".

Fiducia condivisa anche dal sindaco di Casalecchio Massimo Bosso: "Apprendiamo con soddisfazione la notizia della conclusione della conferenza dei servizi, ulteriore passo verso l’avvio del cantiere del secondo stralcio – commenta il primo cittadino –. L’obiettivo che ci eravamo posti di avviare il cantiere del tratto dalla zona artigianale del Faianello fino a Sasso Marconi, spostando il traffico anche dal centro abitato di San Biagio, all’indomani della conclusione dei lavori del primo stralcio, è oggi sempre più vicino e raggiungibile".