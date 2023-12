I Cavalieri del lavoro per i giovani. Premiati i diplomati tecnici più bravi: "Siete la forza delle nostre aziende"

Bologna, 13 dicembre 2023 – Trentaduemila euro per premiare i fiori all’occhiello degli istituti tecnici tecnologici statali della regione. Il gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del lavoro, anche quest’anno, ha premiato nell’aula ’Marco Biagi’ della sede di Quotidiano nazionale e il Resto del Carlino, gli studenti che nell’anno 2022/2023 hanno sostenuto l’esame di Stato, con voto finale pari a 100/100 o 100 con lode. I giovani si sono radunati nell’aula per ritirare le borse di studio dal valore di mille euro ciascuna, ascoltando le parole del vicedirettore Valerio Baroncini. Seduti in prima fila il gruppo dei Cavalieri del lavoro – Orta, Galliani, Valentini, Sassoli de Bianchi, Borghi e Morra – e l’editore Andrea Riffeser Monti.

I cavalieri del lavoro, da sinistra verso destra: Averardo Orta, Marco Galliani, Andrea Riffeser Monti, Alberto Masotti, Grazia Valentini, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Stefano Borghi, Valerio Morra, Fabio Storchi

“ Grazie a voi ragazzi, che ci date un grande segnale di speranza – inizia Baroncini –. Spesso sento dire che i giovani non hanno voglia di studiare, di fare o di lavorare. Capisco le vostre difficoltà. Ma il vostro impegno oggi è davvero il nostro successo. Arrivate dagli istituti tecnici specializzati, quindi avete davanti a voi un futuro sicuro, nel mondo lavorativo o accademico. Ciò che dobbiamo fare noi e quello che deve fare anche la politica è darvi gli strumenti per attuare questa speranza". Un discorso di incoraggiamento, che si unisce a quello di Fabio Storchi, presidente del gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del lavoro. "I ragazzi hanno meritato di essere qui, perché sono stati bravi – commenta il presidente Storchi –. La vostra presenza è importante, così come la vostra destinazione finale, che speriamo sia dentro una delle nostre aziende o nelle altre della regione, che è la numero uno da anni. È grazie a voi se continuiamo a espandere le nostre attività". Imprese, infatti, che vanno alla ricerca "di creatività e di passione – prosegue Storchi, distribuendo gli attestati –. Vince chi innova".

Figure che potrebbero essere ricoperte dai 32 giovani talenti premiati (30 i presenti), che hanno seguito studi tecnici, specializzandosi in automazione, telecomunicazioni, sistema moda, produzioni e trasformazioni, costruzioni, ambiente e territorio o biotecnologie ambientali. E ancora meccanica meccatronica, chimica e materiali, elettronica, grafica e comunicazione.

30 foto Il gruppo emiliano-romagnolo di imprenditori ha distribuito 32 borse di studio da mille euro ciascuna. I vincitori hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. La cerimonia nella sede di Qn-il Resto del Carlino

I premiati: Alessandro Barbieri, Dario Bedogni, Stefano Bencivenni, Francesca Benini, Manuela Bernucci, Luca Caldari e Samuele Cavani. Yuri Cerè, Leonardo Civolani, Matteo Conforti, Ion Custiuc, Mirco Ferri e Gianfranco Fioravanti. Daniel Florido, Emanuele Manzini, Niccolò Marinelli, Tommaso Michiara, Daniel Monti, Marcello Nigro e Linda Pan. Riccardo Maria Pedretti, Matteo Pini, Alessio Ricignolo, Alice Rinieri, Emanuele Tarozzi e Ronelle Tesoro. Nicola Travaglini, Fabio Varignana, Giulia Vitale ed Eleonora Zanardi.