Emilia Romagna, caccia alle cavallette e allarme vespe velutine nei campi

Bologna, 1 giugno 2024 – Emergenza continua nei nostri campi. La cimice asiatica ha fatto penare per anni gli agricoltori: ora, da un po’ di tempo a questa parte, sono tornate di moda le cavallette. Sono almeno un centinaio gli interventi previsti in Romagna quest‘anno per annullare sul nascere la possibile invasione che l‘anno scorso ha creato diversi danni agli agricoltori, in particolare in provincia di Forlì-Cesena. Nei giorni scorsi la Regione ha approvato uno schema di collaborazione tra la Regione e i Comuni di Castrocaro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Sarsina e Sogliano per lo svolgimento di un progetto sperimentale di contrasto alle infestazioni di cavallette.

Il progetto prevede una costo totale di 39.100 euro, per una stima di 100 interventi nel 2024 e 70 nel 2025, e la Regione si impegna a rimborsare ai Comuni una parte dei costi sostenuti. Il trattamento va fatto entro fine giugno.

Ma negli ultimi tempi c’è un altro insetto che fa tremare gli apicoltori: parliamo della vespa velutina. Pensate che ua sola regina di Vespa velutina è stata capace di dare origine a una intera colonia. Il calabrone dalle zampe gialle è arrivato in Francia nel vasellame per bonsai e da quell’unica regina si è sviluppata una popolazione che poi ha invaso Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. La vespa velutina è un insetto alieno killer delle api e croce degli apicoltori.

Nelle Marche, infine, e in particolare nell’area di Grottammare sono in corso interventi, anche infornativi, per la prevenzione contro l’Aleurocanthus spiniferus, insetto nocivo per le piante e in particolare per gli agrumi.