Ccfs, Bilancio 2022 in salute, nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Bilancio 2022 in salute per Ccfs, il Consorzio cooperativo finanziario per lo sviluppo di Reggio Emilia. Stando al documento approvato a Bologna dall’assemblea generale dei soci, lo scorso esercizio del consorzio si è chiuso con depositi sociali - raccolta da soci - che ammontavano a 609 milioni (erano a quota 611 nel 2021), un dato superiore alla previsione di 546 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva per 17,7 milioni. L’utile netto di gestione è risultato pari a oltre 515mila euro, migliore sia rispetto al dato 2021 (158mila euro) sia alle previsioni del piano (352mila euro). L’appuntamento ha visto la chiusura del mandato del cda e un passaggio di consegne ai vertici: il nuovo Consiglio di amministrazione ha eletto alla presidenza Andrea Lazzeretti, direttore amministrazione e finanza di Nova Coop (coop di consumatori), finora vicepresidente di Ccfs. Alla vicepresidenza vanno Vittorio Zambella e Lorenzo Cottignoli. Nuovo ad è Giampiero Bergami (foto): succede a Pier Luigi Martelli.