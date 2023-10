Cesena ci prova: in centro consegna merci in bici

Cesena può diventare comune apripista in Regione nella gestione dell’integrale consegna delle merci ai negozi del centro storico con mezzi elettrici e cargo bike, le biciclette che trasportano i carichi. Gli assessori al commercio Luca Ferrini e alle politiche ambientali Francesca Lucchi hanno guidato una visita studio a Vicenza con i rappresentanti delle associazioni di categoria per visionare, affermano gli amministratori cesenati, "l’unica esperienza nazionale in atto di consegna merci municipalizzata in centro storico con veicoli elettrici".

"L’amministrazione comunale – spiegano gli assessori – ha avviato un percorso con le associazioni di categoria per verificare la fattibilità dell’intervento e ora procederemo con un progetto di fattibilità prendendo spunto dalla felice esperienza di Vicenza dove il servizio di consegna green viene gestito dal 2005".

Le organizzazioni categoria di commercio e artigianato hanno espresso il loro gradimento, ma con distinguo che riguardano i costi aggiuntivi a carico delle imprese, che sono da evitare. Da un’indagine del Cat Ascom servizi di Confcommercio cesenate risulta da parte dei negozianti l’interesse a modificare il sistema di consegna merci in chiave sostenibile introducendo mezzi ecologici e le cargo bike. Questionari hanno sondato anche l’opinione, non certo contraria, di pedoni e ciclisti del centro, che ne guadagnerebbero in sicurezza.

Il centro storico di Cesena non è particolarmente esteso e la riconversione in chiave ecologica della consegna delle merci a negozi, bar e ristoranti è in grado di aumentare la sicurezza e il decoro dell’area antica. Il nodo sarà, una volta redatto il piano di fattibilità, stabilire chi si accollerà i costi del nuovo sistema, ma la chiusura del cerchio non pare lontana.

Andrea Alessandrini