Cessapalombo, Sette anni dopo il sisma, la ricostruzione del "Giardino delle Farfalle"

di Francesco Moroni

CESSAPALOMBO (Macerata)

"Come può immaginare, vivere e lavorare sui Sibillini non è facilissimo. Lo abbiamo visto anche con la pandemia: negli anni c’è stata una corsa con grande passione verso la montagna, ma già negli ultimi mesi abbiamo assistito a un calo drastico delle presenze. E poi ci sono le ferite del sisma: le nostre case sono ancora inagibili, dopo sette anni viviamo in affitto in una mansarda". La titolare Fabiana Tassoni, insieme al marito Patrizio Guglini, racconta del "Giardino delle farfalle": un luogo incantato nel parco dei monti Sibillini, in una piccola località del Comune di Cessapalombo (Macerata), Montalto, tra natura, storia e tradizioni. È un museo multimediale che si affianca a un giardino di 12mila metri quadrati, dedicato non soltanto alle farfalle, ma anche alle piante e alla natura in generale. Una struttura lesionata dal sisma che ancora oggi, dopo sette anni, continua a fare i conti con la ricostruzione.

Oggi che situazione state vivendo?

"Qui al giardino è ancora in corso il cantiere per la ricostruzione del museo. Lavorare in un luogo turistico dove si mostrano le meraviglie della natura, si osservano e ascoltano gli uccellini, quando ci sono lavori, non è proprio la cosa migliore, diciamo. Ma la ricostruzione è un segno positivo per le persone che vengono a trovarci, significa che qualcosa si sta muovendo".

In che condizioni versa lo stabile?

"È di proprietà comunale e fortunatamente è stato inserito tra gli interventi prioritari nel nostro Comune. Abbiamo sia il cantiere sopra il giardino che tanti altri lavori. È stato un anno impegnativo un po’ per il maltempo, un po’ per il viavai di camion, e un po’ per il rumore…"

E come procede la ricostruzione della casa?

"Siamo amareggiati perché restano tanti cavilli burocratici, anche interni ai Comuni, che finiscono per rallentare pesantemente le pratiche. Spesso, però, ci si scorda che dietro c’è la vita delle persone. Eppure, proprio l’altro giorno pensavo all’incombere dell’anniversario e mi ripetevo quanto siamo fortunati, noi che aspettiamo soltanto di tornare dentro casa nostra. C’è anche chi ha perso i propri cari e di anno in anno si trova ancora di fronte alla tragedia".