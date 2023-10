Ciak, si gira la Leopardi-mania. Tra film e tv Marche come un set: "È l’autore più attuale che c’è"

di Chiara Gabrielli

MACERATA

Basta qualche dettaglio per capire che la miniserie su Giacomo Leopardi di Sergio Rubini non sarà un film qualunque. È un’opera che promette di incantare gli spettatori, tutto lo lascia intendere: la cura dei particolari, del set, dei costumi, la preparazione delle scene che può durare anche delle ore, l’entusiasmo dei protagonisti e dei figuranti, l’atmosfera elettrizzata che si respira nelle città coinvolte. Il Maceratese e le Marche in questi giorni fanno un tuffo nel passato e tornano al 1800 con il film sul grande poeta recanatese che andrà in onda su Rai 1: Montecassiano, Pollenza, Treia, Macerata, naturalmente Recanati, Offagna e forse altri Comuni marchigiani, fino a passare per Roma e la Puglia (Bari, Putignano, Martina Franca e Taranto tra le mete), forse Napoli, per concludere a Torino probabilmente a dicembre.

Leopardi sempre più un poeta da raccontare sul grande e piccolo schermo, sempre più un poeta da film: dopo "Il giovane favoloso" di Mario Martone con Elio Germano (2014), quest’estate a Recanati è stata la volta di "Leopardi & Co.", regia di Federica Biondi, che vede protagonista, fra gli altri, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg (notissima per Ghost e Sister Act) e Jeremy Irvine, una commedia sentimentale che, attraverso la conoscenza di un divo della poesia mondiale, quale appunto il poeta recanatese, racconta una storia d’amore che fa incontrare due mondi tutti da esplorare.

Nell’opera di Rubini, interpreterà Leopardi il giovane Leonardo Maltese, che ha debuttato ne "Il Signore delle formiche" di Gianni Amelio, film con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano che racconta il cosiddetto caso Braibanti, con anche Cristiano Caccamo (Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, La vita promessa), mentre Alessio Boni (che sta per andare in onda su Rai 1 nei panni del maresciallo Fenoglio) sarà Monaldo, padre del poeta recanatese.

Nella serie – “Giacomo Leopardi, vita e amori del poeta“, il titolo provvisorio –, che coinvolge moltissimo le Marche, andando a scovare e valorizzare i luoghi toccati dal poeta, si vuole raccontare la vita e gli amori di Leopardi, una storia che parte dall’infanzia: lo sguardo è intimo, profondo. Oltre alla sua poesia, di Leopardi va riscoperto e divulgato soprattutto il pensiero, spiega il regista al Carlino mentre è impegnato nelle riprese a Palazzo Buonaccorsi, in centro a Macerata. "Qui mi sto trovando bene, ci sono delle città splendide e poi comunque sono qui nelle Marche per raccontare la vita di Leopardi, quindi mi sembra di essere nel luogo più giusto in cui raccontare questa storia", sottolinea Rubini. Perché la scelta di raccontare Leopardi? "Perché parlava agli uomini del Duemila. Siamo nel Duemila, mi sembra che sia l’autore, lo scrittore, più contemporaneo che abbiamo – sottolinea Rubini –. Era un veggente, un visionario. Abbiamo bisogno di grandi maestri. Il pensiero di Leopardi, ancor più delle sue poesie, è assolutamente attuale. Pertanto penso che la sua storia meriti di essere raccontata, divulgata e il suo pensiero approfondito" . Giacomo Leopardi può parlare ai nostri tempi. "A parte tutte le riflessioni sulla spiritualità, su Dio, Leopardi diceva una cosa che per il nostro Paese è molto ficcante: il nostro è un Paese di preti e poliziotti. Mi sembra che sia rimasto un Paese di preti e poliziotti".

Se i fan si scatenano, chiedendo selfie agli attori protagonisti e ai figuranti, esultano i sindaci dei paesi toccati dalla riprese: "Abbiamo l’occasione di avere una grande visibilità, con ottime ricadute dal punto di vista anche turistico". Intanto, i Comuni coinvolti tornano indietro nel tempo: si trasformano in set eliminando ogni riferimento alla contemporaneità, dai segnali stradali alle insegne dei negozi.