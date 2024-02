Quanto cibo buttiamo nella pattumiera? Tutti i dati del rapporto Spreco Zero

Bologna, 5 febbraio 2024 – In Italia si continua a buttare via notevoli quantità di cibo. Lo spreco alimentare lungo la filiera, da quanto emerge dal report dell'Osservatorio Waste watcher international con i dati del "Caso Italia" 2024, ammonta a 13,155 miliardi di euro ed è pari a 4,207 milioni di tonnellate di cibo gettato via. “È una somma che si attesta un po’ sotto un punto percentuale di Pil di valore economico e la maggior parte si concentra nello spreco domestico”, spiega il professor Andrea Segrè, presidente di Waste Watchers International Osservatorio Zero Spreco. Dal rapporto, infatti, emerge come oltre 800milioni di euro di cibo siano stati gettati via direttamente dai produttori, e una somma analoga nell’ambito dell’industria, quasi 4 milioni di euro nella distribuzione e quasi 7,5 milioni di euro a livello domestico.

Spreco di cibo: i dati

Nel dettaglio, negli ultimi 7 giorni ognuno italiano ha sprecato ben 566,3 grammi di cibo, circa 40 grammi in più rispetto allo scorso anno. Un dato sostanzialmente in linea con gli altri Paesi europei, ma quasi la metà rispetto a Canada, Brasile e Stati Uniti e un terzo in meno rispetto alla Russia. Tra i cibi che spesso non vengono consumati in tempo ci sono la frutta fresca, il pane, le verdure, le insalate, le patate oltre ad aglio e cipolla. Il cestino della spazzatura rischia di essere più pieno al Sud, dove si spreca il 4% in più rispetto alla media nazionale. Si gettano via soprattutto sughi, cibi precotti, cioccolata e creme, riso, cereali e legumi, mentre frutta e verdura fresca sono in controtendenza. Gli sprechi sono in linea con la media nazionale al Centro Italia e al Nord il -6% in meno rispetto al resto d’Italia. Ad essere più virtuoso è il ceto medio (-11%), mentre sprecano maggiormente il ceto medio basso (+7%) e il ceto popolare (+17%). Le famiglie avvertono lo spreco alimentare soprattutto come una perdita di denaro (81%), un atto diseducativo verso i giovani (79%), uno spreco di risorse naturali (78%), un’azione immorale (78%) o un gesto che può avere ripercussioni economiche e sociali (74%).

Come cambia il modo di fare la spesa

Cambiano anche le strategie d’acquisto, con i prodotti freschi che vengono comprati di frequente e quelli a lunga conservazione periodicamente, e l’affermarsi di confezioni monodose e piccoli formati. L’87% mangia prima il cibo deperibile, l’85% conserva il cibo avanzato, l’84% cerca di consumare i cibi a ridosso della data di scadenza e l’84% tiene d’occhio con attenzione ciò che ha in frigo o nella dispensa, anche utilizzando lo Sprecometro messo a punto da Spreco Zero. A incidere sugli acquisti sono anche le preoccupazioni per l’andamento economico del nostro Paese. Il 63% degli italiani si definisce “pragmatico” e guarda soprattutto al prezzo quando riempie il carrello della spesa. A pesare è soprattutto la situazione socio economica: nell’ultimo anno il 39% del ceto medio ha eroso i propri risparmi e il 77% dei ceti popolari si è fortemente indebitato. La metà delle famiglie, inoltre, ha tagliato i consumi alimentari e il 24% negli ultimi 12 mesi ha comprato solo prodotti di base, come pane e latte. Percentuale che sale al 58% nel ceto popolare. Trend che, secondo le previsioni, proseguirà anche nel 2024. Tanti acquistano i prodotti prossimi alla scadenza (+32%) o preferiscono i discount (+32%) a scapito dei mercati rionali o dei mercati contadini. In generale, le spese alimentari aumentano del +9%, con il ceto medio che spende il +21% in più e il ceto popolare le taglia del -22%. Si rinuncia soprattutto ai superalcolici, birra, vino, snack e piatti pronti, ma non ai prodotti di base come pane, latte, frutta e verdura, tranne che nel ceto popolare. Cibi che vengono anche maggiormente sprecati e spesso sono di qualità inferiore. In netto calo le cene al ristorante (-38%) e il delivery (-31%), ma anche le colazioni al bar diminuiscono (- 32%) e i cibi pronti al supermercato (-30%). Per la prima volta il report tiene conto anche dell’insicurezza alimentare - calcolata in base l’indice della Fao ‘Food Insecurity Experience Scale’ che misura l’accesso delle persone ad un cibo sano e sostenibile – mostra come il Nord e il Centro siano sotto la media nazionale rispetto alla percezione dell’accesso al cibo mentre il Sud è al di sopra del 26%. Nelle città, inoltre, si ritiene di poter più facilmente avere a disposizione tutti gli alimenti (-15%), mentre nelle aree rurali c’è maggiore incertezza (+66%). Il ceto popolare pensa di essere in una situazione di insicurezza alimentare per il 280%. Tendenza destinata a proseguire anche nel corso dell’anno.

Ristorazione e commercio

“Per la prima volta, grazie a Confcommercio, abbiamo cercato di fare il punto anche sulla ristorazione e sul commercio”, spiega Andrea Segrè. L’esito, anche se non ancora basato su dati consolidati, è chiaro: ristorati, pizzerie, locali e botteghe sprecano meno rispetto a quanto non si faccia a casa. L’attenzione è alta sia nei negozi di alimentari, sia nei ristoranti e nei locali. La riprova arriva dall’esperienza quotidiana degli chef, come la chef stellata Cristina Bowerman, Ambasciatrice Buone Pratiche Zero Spreco 2024, che fa della “sostenibilità e del women empowerment” la cifra del suo lavoro, sia in cucina sia fuori. Nel cuore della chef c’è la sua Puglia e le abitudini di casa, tra cui quelle di fare le conserve e “non sprecare nemmeno le briciole, come diceva mia nonna”, ma anche il suo lavoro negli Stati Uniti. La sua cucina utilizza gli ingredienti in più preparazioni e tra le abitudini virtuose nel suo ristorante Glass Hostaria a Trastevere anche quella di “avere un conto aperto con un fruttivendolo di fiducia, in modo tale che il mio staff di cucina può comprare l’esatta quantità di frutta e verdura che ci serve e non di più”. Tutte soluzioni replicabili anche da parte di altri ristoratori, che in ogni caso sono attenti a non buttare via cibo. Già il 49% di loro dona a fine giornata le eccedenze, mentre il 31% dei clienti dei ristoranti accetta volentieri la “doggy bag”. Percentuale non elevatissima che “sottende al fatto che lo stesso consumatore potrebbe essere educato un po’ di più di portare a casa gli avanzi o il vino”, sottolinea il professor Segrè. Anche Lino Enrico Stoppani, vice presidente vicario di Confcommercio e presidente di Fipe, ricorda l’importanza di sensibilizzare i consumatori e rilancia l’iniziativa del “Rimpiattino”, ideata da Fipe e Comieco, per incentivare i consumatori a portare a casa gli avanzi al ristorante.

L’importanza delle etichette

Per non sprecare sono importanti anche le etichette, tema sul quale è aperto il dibattito è caldissimo a livello di Unione Europea. A leggerle con attenzione sono soprattutto i giovani, che si orientano nelle loro scelte tenendo conto dell’ambiente. Non convincono del tutto, però, né le etichette Nutriscore e Nutrinform, né quelle con il semaforo rosso, giallo e verde in base alle tipologie di cibo. Per Mario Lusetti, presidente di Conad, che con l’osservatorio Zero Spreco ha dato vita a Last Minute Market, “è molto difficile educare i consumatori” mentre è più efficace “informarli”. In questo senso le etichette sono fondamentali, soprattutto se dotate di Qr Code, che può fornire tutte le indicazioni necessarie in un click. A colpire l’ex ministro dell’Ambiente e presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, è il fatto “che lo scorso anno lo spreco alimentare in Italia sia aumentato” in concomitanza con “una nuova povertà in Italia”. Situazione alla quale le famiglie italiane “hanno reagito comprando cibo di minor qualità che ha una scadenza più ravvicinata. Le diseguaglianze sociali e la povertà portano lo spreco alimentare, che a sua volta aumenta le probabilità della crisi climatica”. Galletti ha ricordato anche l’enciclica ‘Laudato sì’ nella quale Papa Francesco parla di ecologia integrale sottolineando che “combattere lo spreco alimentare concorre a combattere la crisi climatica”.