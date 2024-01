Ricerca, premiate 5 scienziate di Bologna: sono nella top 500 mondiale

Bologna, 26 gennaio 2024 - Sono presenti anche 5 scienziate attive in Emilia-Romagna nella top 500 mondiale stilata nel 2023 dal portale Research.com. Si tratta di un'epidemiologa, Eva Negri dell'Università di Bologna, e quattro astrofisiche, Lucia Pozzetti di Inaf-Oas, Marcella Brusa dell'Università di Bologna, Elena Pian e Elena Zucca, entrambe di Inas. Dopo essere state inserite tra le eccellenze della ricerca mondiale, le studiose hanno ricevuto un riconoscimento anche dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Un risultato prestigioso

Sul palco dell'Auditorium del Cnr di Bologna è andata in scena la presentazione della guida "Emilia-Romagna, il regno della scienza. Luoghi, persone, futuro", a cura del quotidiano "La Repubblica" in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Nel corso dell'evento, il Presidente Stefano Bonaccini ha anche avuto modo di consegnare alle cinque scienziate operanti in Emilia-Romagna un riconoscimento per i risultati ottenuti nei loro campi.

Le scienziate, delle quali alcune sono nate proprio in Emilia-Romagna mentre altre vi si sono trasferite in seguito, sono tutte e cinque attualmente operative a Bologna e sono state inserite dalla piattaforma scientifica Research.com tra le prime 500 al mondo del 2023.

Il motivo di questa serie di riconoscimenti è legato a vari studi effettuati in diversi ambiti: da approfondimenti di farmaco-epidemiologia a quelli effettuati sui buchi neri supermassicci, passando per le controparti a raggi X dei lampi gamma alle analisi sulle proprietà delle galassie, degli ammassi e dei superammassi di galassie.

La graduatoria

Eva Negri, l’unica epidemiologa in mezzo ad astrofisiche, è collocata al 70esimo posto della graduatoria (terzo posto in Italia), mentre al 355esimo, 376esimo e 398esimo posto figurano rispettivamente Lucia Pozzetti, Marcella Brusa e Elena Pian. Fuori dalla top 400 (precisamente al 474esimo posto) troviamo Elena Zucca. Tre delle quattro astrofisiche (Pozzetto, Brusa e Zucca) lavorano insieme al nuovo polo dell’Astronomia, al Navile. Fuori dalle tre c’è Elena Pian, originaria di Rimini ma da anni stabile a Bologna.

Bonaccini: la regione attrae giovani talenti

"Queste scienziate rafforzano il valore dell’Emilia-Romagna e dell’ecosistema regionale dell’innovazione, contribuendo a farne un’area fra le più avanzate in Europa e nel mondo – ha dichiarato nel corso della cerimonia Stefano Bonaccini – Bisogna soffermarsi di più sul perché molti studiosi scelgono di vivere e lavorare in Emilia-Romagna. Un tema, questo, sul quale vogliamo fare di più, tanto da aver approvato una legge regionale sul mantenere e attrarre qui giovani talenti e persone con alta specializzazione”.