Cirfood, ok al bilancio Ricavi per 538 milioni

Nel 2022, inflazione e aumento dei costi di energia e materie prime, che hanno gravato su un settore già provato dopo due anni di pandemia, hanno portato a un risultato netto negativo per Cirfood. L’azienda cooperativa leader nella ristorazione collettiva ha tuttavia centrato, in termini di fatturato, gli obiettivi definiti per il primo anno del piano strategico 2022-2025. Come emerso dall’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio consuntivo del 2022, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 538,1 milioni (+13,1% sul 2021). Il patrimonio netto è di 123,7 milioni. Traguardi, dice l’azienda, "possibili anche grazie all’impegno costante di 11.400 persone, che hanno permesso di preparare e distribuire in tutta Italia oltre 86 milioni di pasti". Cirfood ha investito 15 milioni in progetti di innovazione, sviluppo dei servizi, formazione e benessere. "Non nascondiamo che il 2022 è stato un anno difficile, ma ci siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi definiti dal piano strategico – dice la presidente Chiara Nasi (nella foto) –. In questa direzione volgeremo il nostro sguardo per stimolare una crescita dell’impresa e della ristorazione collettiva sempre più sostenibile, all’avanguardia e inclusiva".